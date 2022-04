Congo-Brazzaville: Formation en santé publique - Quinze lauréats de la bourse du Redisse IV ont quitté Brazzaville pour Kinshasa

Des candidats bénéficiant de la bourse de formation complémentaire pour l'inscription à l'Ecole de santé publique (ENSP) de Kinshasa, sélectionnés par le ministère en charge de la Santé, à travers l'unité de coordination du projet régional de Renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique centrale (Redisse IV) sont partis le 12 avril pour Kinshasa, en République démocratique du Congo, où ils vont passer deux ans d'études en santé publique.

Prélude à leur départ, les bénéficiaires du stage ont été reçus par le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, en présence du coordonnateur du Redisse, le Dr Jean Pierre Elenga. Il leur a prodigué des conseils et donné des informations utiles au voyage. Circonscrivant l'événement, le ministre les a félicités pour avoir été sélectionnés parmi tant d'autres afin de subir cette formation. " Votre mission est d'apprendre et de ramener une qualification. Je pense qu'il est prévu des formations pratiques et des stages.

Certains vont se dérouler ici à Brazzaville, pour la plupart d'ailleurs. Kinshasa est une ville très animée, alors faites attention, votre mission n'est pas d'aller apprendre à danser ou à chanter. Si par malheur, il nous est rapporté qu'il y a des stagiaires qui se font remarquer par l'indiscipline, ils seront tout simplement retirés ", a prévenu Gilbert Mokoki.

Le coordonnateur du Redisse IV, le Dr Jean Pierre Okandzé, a précisé que cette formation complémentaire est sanctionnée par un master en santé publique, avec trois finalités différentes : santé communautaire, santé environnementale et épidémiologie d'intervention aussi bien la gestion de laboratoire. Il a indiqué que le programme des enseignements s'étend sur une période de dix-huit mois dont douze de cours théoriques, deux de stage sur le terrain et quatre pour la collecte des données en vue de la rédaction d'un mémoire de master.

L'admission à l'école étant conditionnée par un test de sélection, l'unité de gestion du projet Redisse IV a ainsi lancé un appel à candidatures et mis en place une commission supervisée par le Dr Jean Médard Kankou, directeur de l'Epidémiologie et de la lutte contre la maladie. Le projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique centrale, dans la cadre de sa quatrième phase, vise à renforcer les capacités nationales et régionales de lutte contre les menaces de maladies au niveau de l'interface homme-animal-environnement, source de la plupart des nouveaux agents pathogènes à tendance épidémique connus.

En rappel, ce projet est financé par la Banque mondiale et assure la formation initiale et continue du personnel de santé publique dans le cadre de sa composante 3. A ce propos, il est au fil des années déploré que la formation traditionnelle de base des professionnels de santé publique du Congo n'est pas adaptée et n'accorde que peu d'importance à la résolution des problèmes de santé de la communauté.

Pour espérer redresser cette tendance, le Redisse IV a signé une convention de partenariat avec l'Ecole nationale de santé publique de Kinshasa en vue d'assurer une formation complémentaire spécialisée. Le but poursuivi ici est de faire acquérir aux cadres congolais des compétences dans les domaines du savoir-faire et du savoir être en santé publique.