Madagascar: Réduction des risques et des catastrophes - La capacité nationale et locale revue à la loupe

La validation de la stratégie nationale de réduction des risques et des catastrophes remonterait en 2016.

" Se remettre en question sur ce qui a été fait, ce qui devrait l'être et ce qui devrait être amélioré ". C'est dans cet esprit que serait mené le diagnostic de la capacité nationale et locale de Madagascar, actuellement, en termes de réduction des risques et des catastrophes.

Une initiative menée suite à la sollicitation de Madagascar et mise en œuvre de concert avec des experts internationaux des Nations unies dans le cadre du partenariat CAPRI ou Capacity for Disaster Reduction Initiative. Une trentaine d'experts nationaux et internationaux vont effectuer le diagnostic technique en prenant en compte le caractère multisectoriel, multidisciplinaire et multidimensionnel de la réduction des risques et des catastrophes. Quelques secteurs devraient être les cibles de cette initiative de diagnostic.

On peut citer l'environnement, le tourisme, le secteur industriel, la recherche (les risques nucléaires, les risques géologiques et géophysiques), la santé, l'éducation, la protection sociale, l'aménagement du territoire, les infrastructures et l'Eau ainsi que l'Assainissement et l'Hygiène.

" Si l'on arrive à renforcer la réduction des risques et des catastrophes dans les divers secteurs clés et à donner l'importance des actions et initiatives de renforcement des capacités de ces secteurs et de leurs acteurs, nous avançons petit à petit vers une meilleure réduction des Risques et des Catastrophes à Madagascar ", a-t-on fait savoir durant l'atelier de présentation préliminaire vendredi dernier. Les résultats du diagnostic seront, quant à eux, publiés vers le mois de juin.