Madagascar: Natation / Sommets nationaux - 303 participants attendus à Toamasina

Les championnats de Madagascar sur bassin de 50 m se tiendront à la piscine du Centre Régional de la Jeunesse et des Sports de Toamasina du 19 au 22 avril.

Plus de 303 nageurs de 23 clubs issus des 5 ligues régionales participeront à ces joutes nationales. Selon les dires du président de la Fédération malgache de natation, c'est trois évènements en un. " En plus des championnats nationaux, il y aura aussi le test de classement pour les benjamins et la compétition open.

Comme dans les grandes compétitions, les éliminatoires et le test de classement se disputeront dans la matinée et les finales sont programmées dans l'après-midi ", a souligné le président de la FMN. Pour cette compétition, MVola accompagne la fédération pour soutenir les athlètes qui ont du potentiel. Les différentes compétitions organisées par la fédération cette saison sont très déterminantes pour les nageurs en vue des Jeux des Îles à domicile en 2023. " Nous ne connaissons pas encore exactement la région qui va abriter les compétitions de natation.

Les jeux sont dans 16 mois, mais, pour l'heure, nous ne disposons pas encore de piscine chauffée surtout pour les nageurs de la Capitale. Nous demandons aux responsables de voir de près cette situation de la piscine chauffée pour que nos athlètes puissent se préparer dans les normes et dans le temps ", a continué le président de la fédération. Une rencontre avec le ministre de la Jeunesse et des Sports est souhaitée par la fédération pour éclaircir cette question de piscine et de préparation. La pandémie de Covid-19 a chamboulé le calendrier de la fédération qui n'a pas pu organiser de compétitions, ce qui a sans doute eu des répercussions sur la performance des athlètes.