Madagascar: Maheva Music - Son premier single sort aujourd'hui

Maheva a déjà apprivoisé son public toulousain.

Illusion amoureuse, le premier single de Maheva Music sortira aujourd'hui sur toutes les plateformes musicales. C'est une chanson de sa propre composition. Pour la petite histoire, Maheva Raelison, une jeune fille d'origine malgache résidant en France, a participé à l'audition à l'aveugle de The Voice Kids 4, en 2016, à l'âge de 14 ans. C'était son tout premier concours et plateau-télé, qui bien que non concluant, lui a donné l'envie de poursuivre son rêve de booster son parcours musical.

En juillet 2019, alors qu'elle n'a que 16 ans, Maheva participe en tant qu'Équipe de France au Championnat du monde des arts du spectacle à Hollywood, Los Angeles dans la catégorie chant et mannequinat. Elle est sortie Championne du Monde dans la catégorie Instrumentale Senior de ce concours. Un résultat assez impressionnant surtout pour son jeune âge puisqu'elle a fait face à plus de 1 000 candidats et a réalisé aisément sa performance devant 2 000 personnes. " Nous nous sommes préparés et entraînés pendant 9 mois afin de remporter le plus de médailles et ramener la coupe ", explique-t-elle à propos de ce concours.

Elle pousse la chansonnette depuis son plus jeune âge. " Quand je joue, je suis dans une bulle et c'est comme si j'étais dans un autre monde ", ajoute-t-elle. Maheva aimerait, justement, travailler dans la musique ou devenir médecin. Elle ambitionne surtout de chanter ses propres compositions sur des scènes internationales plus tard. Fan d'Ed Sheeran, Maheva possède la même marque de guitare que le chanteur et rêve aussi de chanter avec lui.

En attendant d'atteindre ses rêves, elle crée sa chaîne Youtube où elle partage sa passion et son évolution musicale. Elle est prête à réaliser les prochaines étapes pour les atteindre. La jeune fille a bien grandi depuis. Sa voix déjà puissante a gagné en nuances et en assurance. Le 8 avril dernier, la jeune chanteuse a eu l'opportunité de se produire lors d'un concert caritatif pour l'association Les Ailes de Yoan à Toulouse. Elle y a donné un avant-goût de ce tout nouveau single au public privilégié de l'événement. À découvrir.