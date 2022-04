Madagascar: Plafonnement des prix - Les revendeurs commencent à jouer le jeu

Franche collaboration entre opérateurs et autorités.

Les détaillants et les revendeurs commencent à collaborer pour l'application du plafonnement des prix des PPN. La situation s'améliore en effet car hier, à la deuxième journée de l'application de la mesure gouvernementale, les prix fixés ont commencé à être appliqués du moins, pour certains produits et dans certains quartiers.

Sur les marchés de Mahamasina, Anosibe et Tanjombato, visités par le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, Edgard Razafindravahy, le riz importé vendu à 2 200 ariary le kilo était disponible. Par ailleurs, la bouteille d'huile cachetée est à 9 300 ariary le litre. Le ministre a saisi cette occasion pour remercier les revendeurs et les associations de défense des droits des consommateurs de leur collaboration. " C'est encourageant de constater que nous travaillons ensemble pour la réalisation de nos engagements envers les consommateurs ", a-t-il affirmé.

" Notre objectif est de parvenir à une meilleure application des prix plafonnés ", a-t-il poursuivi. En tout cas, l'équipe du MICC continue de travailler sur le suivi et le contrôle de la structure de prix, en sensibilisant notamment les opérateurs concernés.

On rappelle que les prix plafonds sont valables de 3 à 6 mois et des sanctions sévères seront prises pour ceux qui ne respecteront pas les directives. " Les contrôles se feront progressivement dans la capitale et au niveau des régions ", précise le ministère. En somme, cette mesure prise en faveur de la protection des consommateurs contre les effets néfastes de la crise mondiale actuelle s'applique d'une manière progressive.