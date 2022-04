Madagascar: Réunions de printemps FMI - Banque mondiale - Andry Rajoelina attendu à Washington

Le Conseil des ministres du 5 avril dernier a approuvé la communication verbale relative à la participation de Madagascar aux Réunions de printemps du Fonds Monétaire International (FMI) et du groupe de la Banque mondiale qui auront lieu du 18 au 24 avril 2022 à Washington.

Etat d'avancement. Il a été annoncé que la délégation malgache sera conduite par la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison et intégrera des représentants de la Banque Centrale de Madagascar. Cette réunion sera l'occasion de faire le point sur l'état d'avancement des projets et programmes mis en œuvre avec l'appui des institutions de Bretton Woods. Des décisions en matière de politique économique et financière sont prévues d'être prises lors de la réunion du Conseil des gouverneurs.

Défis. On croit savoir que la délégation malgache sera finalement représentée au plus haut niveau puisque le président de la République est attendu à Washington. À la veille de ces Réunions de printemps, la Directrice générale de la Banque mondiale, Kristalina Georgieva examine les perspectives de l'économie mondiale et les priorités stratégiques. Pour sa part, le président de la Banque mondiale, Malpass, se penche sur les défis de la croissance, de la sécurité et de la stabilité dans un contexte mondial marqué par la Covid-19, le changement climatique et la guerre en Ukraine qui entraînent des défis inédits pour les pays en développement. Y compris pour Madagascar qui attend beaucoup de ces Réunions de printemps en ce début d'hiver.