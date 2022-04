Seychelles: Relancer l'industrie de la cannelle, les Seychelles prennent de nouvelles mesures

Dix-huit entreprises ont manifesté leur intérêt à investir dans l'industrie de la cannelle aux Seychelles, qui fait partie du plan du gouvernement visant à diversifier l'économie, a déclaré mardi un haut responsable.

La ministre pour l'Investissement, l'Entrepreneuriat et l'Industrie, Devika Vidot, a fait cette déclaration en réponse à une question du député élu à l'Assemblée nationale pour le district central de la rivière English, Andy Labonte.

M. Labonte a demandé si des personnes avaient manifesté leur intérêt à entrer dans l'industrie de la cannelle après que le gouvernement eut annoncé son intention de relancer l'industrie.

"Avant que le gouvernement n'annonce son intention de soutenir le retour de l'industrie de la cannelle aux Seychelles, seules deux personnes s'y étaient intéressées. Cependant, il y a maintenant 18 entreprises qui ont manifestées leur intérêt pour se lancer dans cette industrie", a déclaré Mme. Vidot.

Elle a dit que parmi eux, certains veulent récolter la cannelle, tandis que d'autres ont l'intention de produire des produits à valeur ajoutée en utilisant l'épice populaire.

Les Seychelles ont une longue histoire avec la cannelle et l'industrie de la plantation, qui était autrefois le pilier et l'épine dorsale de son économie. L'épice a été introduite pour la première fois dans les îles en 1772 après l'ordre de Pierre Poivre - un naturaliste français qui était l'administrateur de Maurice et de La Réunion, également des colonies insulaires françaises à l'époque.

Avec l'ouverture de l'aéroport international des Seychelles en 1971 et un nouvel accent mis sur le tourisme, suivi du défrichage de terres pour le logement, l'industrie des plantations a perdu de son importance et a commencé à décliner au début des années 1980. À ce jour, seule une poignée de personnes sont encore impliquées dans l'industrie.

Les écorces de cannelle sont l'un des produits sur lesquels se concentrent les exportateurs car elles ont la valeur commerciale la plus élevée. (Mustafa Bristol) Photo License: CC-BY

En mai de l'année dernière, Mme Vidot avait déclaré que l'un des objectifs stratégiques de son ministère était d'augmenter les revenus du pays en augmentant la production locale pour l'exportation, en réduisant les importations et en réduisant la dépendance du tourisme.

Les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, dépendent fortement du tourisme, premier pilier de son économie. Avec une baisse des voyages causée par le COVID-19, le tourisme a été fortement affecté dans la nation insulaire.

La cannelle a été choisie comme nouvelle source de revenus pour les Seychelles car elle pousse abondamment dans la nation insulaire.

Il existe actuellement deux principales entreprises locales impliquées dans la production et l'exportation d'écorce de cannelle - Chaka Bros et Globarom. Les deux sociétés ont déclaré à la SNA l'année dernière, lorsque l'initiative a été annoncée, que la relance de l'industrie et le soutien du gouvernement étaient attendus depuis longtemps.

" Il est intéressant de noter que pour la première fois depuis des années, la valeur des exportations de cannelle aux Seychelles est bien supérieure à la valeur des importations, ce qui montre clairement l'intérêt pour ce secteur, bien qu'il ait été ignoré pendant de nombreuses années ", a déclaré Mme. Vidot.

Elle a ajouté qu'il n'est pas avantageux pour le pays de continuer à dépenser des devises étrangères pour importer ce qui peuvent être produites localement. C'est pourquoi le gouvernement soutiendra la croissance de ces industries en accordant une attention particulière à la production de produits à valeur ajoutée tels que l'essence, la poudre et l'huile en utilisant les ressources locales.

Ils ont également évoqué d'autres produits agricoles et épices que les Seychelles pourraient envisager d'apporter davantage à l'économie locale, tels que la vanille, le safran, la noix de coco et le miel, qui suscitent beaucoup d'intérêt.

"Je suis heureux de partager qu'à la suite d'études réalisées sur le miel produit localement, il a été constaté qu'il a une qualité supérieure à celle qui est préférée à l'échelle mondiale", a déclaré Mme. Vidot, qui a ajouté que le gouvernement avait investi dans des équipements pour tester la qualité du miel local.

Le gouvernement a déclaré qu'il travaillait dur pour soutenir ces industries et s'efforcerait de trouver les bons marchés d'exportation dont les Seychelles pourraient tirer le meilleur parti.