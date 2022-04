Afrique: Ngalla Sylla va travailler à l'érection d'un championnat régulier au Maroc

Dakar — Le technicien sénégalais, Ngalla Sylla, récemment nommé entraineur de l'équipe nationale de beach soccer du Maroc, a également en charge la vulgarisation de la discipline dans le Royaume chérifien.

"J'ai des objectifs précis avec la sélection A, mais je dois aider à ériger un championnat régulier avec les autres responsables techniques", a expliqué Sylla qui a paraphé un contrat de deux ans avec la Fédération royale marocaine de football. L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale de beach soccer du Sénégal échangeait mardi sur la plateforme "Foot local" avec des observateurs et dirigeants du football. Il a assuré qu'avec un championnat régulier, il pourra faire plus de supervision, non sans rappeler qu'au Maroc, les clubs de football à 11 refusent de libérer leurs joueurs au profit de la sélection nationale de beach soccer. Cette situation justifie l'organisation d'un championnat régulier de beach soccer afin de recruter les futurs pensionnaires de la sélection", a ajouté Ngalla Sylla.

A la tête de la sélection du Maroc, il a fait savoir que l'objectif est de réussir une participation honorable à la prochaine Coupe d'Afrique des nations et de qualifier les Lions de l'Atlas à la Coupe du monde en 2024. "C'est un challenge intéressant et j'ai envie de marquer l'histoire du beach soccer marocain de mon empreinte", a-t-il dit rappelant être entré dans l'histoire en devenant le premier sélectionneur sur le continent à faire l'objet d'un transfert. S'intéressant à l'avenir de la discipline au Sénégal, il a préconisé l'organisation effective d'un championnat régulier permettant l'augmentation des matchs joués. "Nous devons avoir plus de matchs et organiser de grands tournois de beach soccer pour donner de la compétition à nos pratiquants", a-t-il indiqué.