Madagascar: Tourisme dans la cité des fleurs - Les premiers vacanciers débarquent

Les estivants venant des autres régions, en particulier d'Antananarivo, arrivent à Mahajanga. Le secteur touristique commence à revivre.

Ça y est. Le secteur du tourisme de la région Boeny peut pousser un ouf de soulagement après avoir traversé un long désert d'inactivité. Les opérateurs ont de quoi à s'occuper, au moins pendant deux semaines au minimum.

Les vacanciers sont arrivés en taxi-brousse et surtout en voiture particulière, en famille ou en groupe entre amis et proches. La majorité est constituée de jeunes, en voyage organisé.

Une famille de sept personnes, par exemple, qui a quitté la capitale vendredi, à 4 heures du matin, et est arrivée dans la ci té des Fleurs, le soir vers 21h30, raconte la mésaventure qu'elle a rencontrée sur la RN4. Le trajet a été long à cause de la route cahoteuse, mais surtout d'une crevaison de pneu qui l'a obligée à rester trois heures de temps à Mahatsinjo, sur la descente du Tampoketsa, pour changer le pneu et le réparer.

"Un grand trou sur cette descente m'a surpris. Le pneu de la voiture a été pris au piège dans une grande cavité. Nous étions restés longtemps à Mahatsinjo pour la réparation. De plus, la RN4 est dans un état méconnaissable et très dégradée. C'est vraiment lamentable. Heureusement que les pluies ont cessé", explique le conducteur.

À Mahajanga, depuis dimanche soir, la fameuse esplanade du bord de la mer est déjà animée. Personne ne veut rater la traditionnelle promenade du soir pour apprécier le coucher du soleil. Même la place du village touristique a été aussi très fréquentée dimanche. Des fumées s'élèvent des stands des marchands de brochettes, car les clients sont insatiables.

Baignade

Les plages commencent à être fréquentées dès 8 heures du matin, notamment à la Petite plage et au Grand pavois. Vendredi et samedi, la commune urbaine de Mahajanga a mis l'accent sur le nettoyage des plages d'Amborovy et du village touristique. La direction de la Propreté urbaine de la commune avec la présidente de la délégation spéciale, Zafiarinefo Velomary et la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Ninah Rahantanirina, ont participé à l'action d'assainissement avec différentes associations et les habitants qui vivent sur la plage. La Petite plage d'Amborovy est l'une des destinations touristiques les plus importantes qui attirent de nombreux touristes étrangers et nationaux.

Le médecin chef du Bureau municipal et d'hygiène sociale (BMHS), le Dr Hyacinthe Randrianjafy, a rappelé les mesures strictes concernant la baignade dans les stations balnéaires. Ce, après le drame qui s'était produit dimanche matin au port Schneider. Le corps d'un jeune de 19 ans, y a été découvert. Il a été repêché par les pompiers, et les gendarmes de la Brigade du Port de Mahajanga sont venus pour effectuer l'enquête d'usage. Son décès est suspect, d'après le BMHS.

"Les baignades sont strictement interdites aux alentours du Village touristique et Antsahabingo. En revanche, elles sont autorisées au Grand pavois et à la Petite plage ainsi qu'à Antsanitia de 6 heures à 16heures", précise le médecin-chef.