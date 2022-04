Madagascar: Tourisme - Premier vol international salutaire pour Nosy Be

Le premier vol charter atterrira sur l'ile aux parfums ce jour après un an de fermeture des vols internationaux pour cette destination phare. L'espoir renaît chez les opérateurs touristiques.

AUJOURD'hui est un grand jour pour Nosy Be. Trois cent trente- quatre passagers en provenance directe de l'Italie atterriront ce jour à l'aéroport de Fascène, Nosy Be. Ils viendront à bord d'un vol charter de Neos Air ce jour à 9h 45mn. C'est le premier vol international autorisé depuis mars 2021 où il a fallu refermer le ciel de Nosy be pour cause de propagation du coronavirus, après une ouverture partielle opérée en octobre 2020. Les touristes venus depuis octobre 2021 avec la deuxième petite ouverture des frontières se comptent par dizaine ou vingtaine au grand maximum et les grands hôtels n'ont enregistré qu'un taux d'occupation de 10%.

Des réservations ont été prises puis annulées pour cause d'incertitude sur l'autorisation des vols internatio-naux, de la part des autorités malgaches. Le ministre du Tourisme et celui des Trans-- ports sont sur place pour accueillir le vol de ce jour et ont suivi jusqu'aux dernières heures hier les préparatifs d'accueil du vol.

Autres compagnies

Deux cent trente -quatre de ces touristes en provenance d'Italie ont réservé dans des grands hôtels à Andilana, et le reste rejoindra les autres hôtels éparpillés dans l'île au parfum. " Plus la peine de rappeler que nous sommes prêts depuis très longtemps. Nous avons toujours fait comme si des touristes allaient venir demain et nous avons pris les dispositions bien que le contexte n'ait pas été facile avec la pandémie et la fermeture des frontières " explique un hôtelier. " C'est un vol charter, c'est-à-dire un vol commercial organisé en dehors des lignes à horaires réguliers, mais au moins c'est un début. Du moins, nous l'espérons " réagit un autre hôtelier.

D'autres vols charters sont prévus pour Nosy be mais à une fréquence plus ou moins espacée. Un autre vol commercial vers Nosy be es t programmé pour dimanche prochain mais en provenance, cette fois-ci, de Mayotte et à bord de la compagnie Ewa Air. Une desserte d'une fois par semaine pour le moment, d'après le site d'Ewa Air.

Cette dernière est éga-lement prévue desservir Mahajanga et Antsiranana. Les vols opérés par la compagnie réunionnaise Air Austral pour Nosy Be ne sont pas encore opérationnels. Seuls les vols La Reunion-Ivato sont pour le moment effectifs avec Air Austral même s'il a été déclaré vendredi dernier que les vols depuis La Réunion pour Toamasina et Nosy Be peuvent rouvrir.

Lors d'une visite à l'aéroport d'Ivato, il a été souligné par le ministre des Transports, Roland Ranjato-elina, que sept compagnies aériennes allaient pouvoir retravailler sur Madagascar. Il s'agit d'Air Madagascar qui effectue un vol hebdomadaire depuis Paris, Air France qui en effectue trois avec deux vols cargo, Air Mauritius avec quatre vols hebdomadaires. Air Austral est prévu assurer six vols par semaine avec Réunion-Antananarivo, Réunion-Nosy be et la Reunion-Toamasina. Ethiopian Airlines, Airlink avec la desserte directe Afrique ne sont pas encore actives. De même qu'Ewa Air pour les liaisons Dzaoudzi-Antsiranana et Mahajanga. Il faut patienter.