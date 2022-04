Madagascar-Algérie - La coopération bilatérale doit être redynamisée

Les audiences du président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, se sont poursuivies hier avec l'ambassadeur de l'Algérie, Malek Djaoud. Ce dernier est venu en effet lui rendre une visite de courtoisie durant laquelle la coopération bilatérale a été passée en revue.

Résumant les discussions et échanges qu'il a eus avec son hôte, Herimanana Razafimahefa a expliqué-: " L'Algérie est l'un des pays les plus développés d'Afrique. Il a été en mesure de stimuler son économie dans de nombreux domaines. Il s'agit notamment du secteur agricole, de la production de gaz naturel et de pétrole. Ce sont des choses très nécessaires et souhaitables, en parti-culier dans la crise mondiale actuelle liée à la guerre entre la Russie et l'Ukraine... ".

De son côté, Malek Djaoud a indiqué : " Outre le rôle de la diplomatie parlementaire, la diplomatie économique a également été abordée car le président du Sénat est un expert dans le domaine de l'économie. Il examinera également les domaines dans lesquels les deux pays peuvent travailler ensemble et exploiter. Il y a aussi des efforts à faire pour mettre en œuvre le Programme de développement 2063 qui n'est rien de plus que le plan stratégique de l'Union africaine pour atteindre les objectifs de développement durable... ". Par ailleurs, l'ambassadeur algérien a ajouté que la loi régissant les relations entre Madagascar et l'Algérie devrait aussi être réexaminée en la réactualisant, et s'il est même possible de c rée r de nouvelles lois pour promouvoir davantage la coopération économique, commerciale et culturelle entre les deux pays.

Les deux personnalités s'accordent à dire que la coopération bilatérale qui a été relativement calme ces dernières années, va dorénavant se redynamiser. Une redynamisation qui sera concrétisée prochainement par la mise en place d'un groupe d'amitié au niveau des Sénats des deux pays. Pour rappel, Mada-gascar et l'Algérie ont des liens historiques de longue date, depuis l'exil en Algérie de la Reine Ranavalona III.