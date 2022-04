Congo-Kinshasa: A l'issue de la 5ème journée d'échange citoyen sur la corruption - IGF - Jules Alingete invite les médias à la sensibilisation massive des congolais contre les antivaleurs en RDC

L'Inspecteur Général des Finances, Chef de service, Jules Alingete Key s'est entretenu ce mardi 12 avril 2022 avec les professionnels des médias. C'était dans le nouvel amphithéâtre Félix Tshisekedi, à l'occasion de la 5ème journée d'échange citoyen.

Cette rencontre s'est inscrite dans la stratégie de mise en place de la sensibilisation contre de la corruption et le détournement de deniers publics. Nommé depuis le 7 juillet 2020 par le Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi, Jules Alingete, avec l'implication de l'ensemble de son équipe d'Inspecteurs des Finances, a su inlassablement donner un sens et un contenu à la lutte contre la prédation et les détournements des deniers publics.

Une lutte qui, du reste, s'inscrit dans la vision du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, depuis son accession aux affaires, le 24 janvier 2019, s'était engagé à mettre fin au régime d'impunité, au coulage des recettes, à la lutte contre la corruption et à redorer le blason terni de la justice congolaise.

Considéré comme le 4ème pouvoir, il a été impératif d'associer ces intermédiaires, car il faudrait associer tout citoyen congolais à lutter contre ces antivaleurs qui sont des freins à la bonne gouvernance.

Sans ignorer que jadis, le pays était plongé dans la jungle où chacun pouvait se servir des finances de l'Etat, sans le moindre remord, ni sens de redevabilité.

Les échanges de ce mardi 12 avril 2022 avec les professionnels des médias ont permis à l'Inspection Générale des Finances d'expliquer sa mission, les méthodologies d'enquêtes et ses conclusions.

De prime abord, l'IGF est considérée est une institution publique d'audit disposant d'une compétence générale en matière de contrôle des finances et des biens publics.

A cette définition, le Coordonnateur Herman Iyeleza Kebe a souligné que cette entité n'effectue aucun recouvrement et ne règle pas de contentieux. En effet, son rôle s'exerce uniquement au niveau du contrôle du trésor public, du compte de trésor de la banque centrale, de la régularité des opérations. Mais, aussi sur le contrôle, quant à la régularité des opérations au sein des entreprises du portefeuille de l'Etat à Kinshasa, provinces et de tout ce qui concerne l'utilisation des fonds publics.

Gendarme des Finances publiques

La corruption battait son plein dans plusieurs entreprises publiques de l'Etat, causant ainsi des écarts et des manques à gagner énormes au niveau du trésor public. Et, en 34 ans d'expérience, la nouvelle direction de l'IGF et avec le concours de ses différentes brigades a enchaîné des audits depuis lors, des contrôles des finances et des biens publics, des enquêtes, des vérifications et des contre-vérifications. D'ailleurs, c'est cela qui vaut aujourd'hui à l'IGF, le rôle de gendarme des finances publiques.

Implémentation de la bonne gouvernance

Après l'exposé du Coordonnateur Herman Iyeleza Kebe, Jules Alingete, Inspecteur Général, Chef de Service, a remercié chaleureusement les journalistes qui ont répondu à son invitation et dont l'implication permettrait d'accroître la campagne de sensibilisation les congolais sur le vrai rôle que l'IGF a à jouer pour le développement de la nation.

"Vous êtes une force, et vous devez communiquer de la meilleure façon afin que le message soit compris de tous ", s'est-il exprimé.

Il a en profité pour rappeler que la lutte contre ces antivaleurs est une volonté du Chef de l'Etat, dont ils ne sont que des instruments d'exécution en ayant pour soubassement, des directives et des recommandations précises.

Sur cette base, il a appelé les médias à se joindre aux efforts de l'IGF de sorte qu'ensemble, la corruption soit dévastée au sein des institutions.

Par ailleurs, il a insisté sur le fait que cette initiative intervient parmi les nouvelles stratégies mises en place pour associer tout le monde à cette lutte. Car, chacun doit user du pouvoir positivement et pour l'intérêt du pays.

Dans le même ordre d'idées, il a affirmé que le détournement détériore la qualité de la vie sociale, aggrave le sous-développement, la misère, et la perte de la crédibilité internationale et éloigne des vrais investisseurs.

Moisson abondante

Pour ce faire, le Chef de service adjoint Victor Batubenga Pandamadi a retracé les actions fortes posées par l'IGF depuis la mise en marche de ces nouvelles réformes.

En ce qui concerne les recettes, l'IGF, au travers du déploiement de ses inspecteurs, a pu supprimer des procédures illicites qui servaient d'ombre au détournement. Mais aussi, détecté des exonérations illégales de certains partenariats qui, contre toute attente, sont allés jusqu'à près de 5,4 milliards de dollars américains comme manque à gagner.

En plus d'empêcher le détournement des deniers publics et de stopper la mégestion, grâce au travail de l'IFG, plusieurs millions de dollars américains ont été repris dont la somme de 1,5 millions de dollars américains de fonds détournés au Ministère de l'Agriculture, 712.988 dollars de la prime des agents de la riposte, et plus d'un million de dollars à la Fédération Congolaise de football Association (FECOFA).

Pour ne citer que ces réalisations parmi tant d'autres, Victor Batubenga a, enfin, ajouté qu'au travers de l'IGF, un taux élevé d'amélioration de la trésorerie s'est signalée dans certaines entreprises ainsi qu'au Trésor Public.