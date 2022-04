Congo-Kinshasa: Mission accomplie au Nord-Kivu - Sama Lukonde promet de présenter un rapport exhaustif à Félix Tshisekedi

Le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde a clôturé sa mission dans le Nord-Kivu par un point de presse au cours duquel il a expliqué aux journalistes les différentes séances de travail qu'il a eues avec les membres du Conseil de Sécurité élargi, les humanitaires, la société civile, le chefs coutumiers, les autorités et les élus provinciaux.

Cela lui a permis, a-t-il dit, de dégager tous les points positifs, les difficultés, et les défis ainsi que de recueillir les recommandations par rapport au déroulement de l'état de siège.

Il a promis de présenter un rapport exhaustif au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à l'Assemblée nationale auprès de qui les prorogations sont sollicitées. Tout cela, pour une bonne orientation vis-à-vis de ces opérations.

En effet, la paix, la sécurité, le développement et l'arrivée du Pape François ont été au centre de la mission d'évaluation que le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde a effectuée dans le Nord-Kivu accompagné d'une forte délégation des députés nationaux et des membres du Gouvernement notamment, ceux qui sont directement impliqués dans la question de l'état de siège : l'intérieur, la Défense, la Justice, et le Budget.

L'objectif principal reste l'évaluation de l'état de siège pour la sécurité de la population et le développement de la province avec un accent particulier sur les infrastructures routières.

D'où, la présence, dans la délégation du ministre des ITPR. Cette mission visait aussi à apporter un message d'encouragement aux populations de cette zone ciblée par les opérations militaires dans le cadre de l'état de siège.

Le Chef du Gouvernement à mis à profit cette mission pour encourager et rendre hommage aux forces armées ainsi que celles de la police qui y opèrent en première ligne au front et paient jusqu'au sacrifice de leur vie. Il a également apporté le message de compassion et de condoléances aux familles affectées par des pertes en vies humaines comme, récemment celles du Camp militaire de Katindo.

A côté de cette mission principale, le Chef du Gouvernement affirme aussi être venu lancer les préparatifs de l'arrivée du pape en RDC et à Goma, plus particulièrement. Bien au-delà, il y a aussi un aspect sportif avec la visite d'un stade récemment construit dans cette partie du territoire national.

Tels sont les axes évoqués par le Premier ministre lors de ce point de presse avec les médias de la place.

Il sied de noter qu'au cours de différentes réunions tenues avec chaque couche, d'autres questions subsidiaires ont été abordées. Notamment, la légitimité des chefs coutumiers, le financement des ADF/Nalu et du M23 et autres groupes armés.

Le chef du Gouvernement a aussi appelé les partenaires de la République à continuer à l'accompagner dans sa lutte contre le terrorisme qui sévit dans cette contrée, notamment dans la traçabilité des minerais pour couper toute source de financement de ces forces négatives.