Ile Maurice: Covid-19 - La 2e "booster dose" annoncée pour les personnes âgées et immunodéprimées

À partir d'aujourd'hui, le ministère de la Santé administrera la deuxième "booster dose", destinée aux personnes âgées et celles qui souffrent de comorbidités.

Cette dose supplémentaire, fait ressortir le ministère, n'est pas obligatoire, mais elle est très fortement recommandée. Elle représente une troisième injection pour les personnes ayant reçu une dose de Johnson comme premier cycle vaccinal et la même comme "booster". Quant à celles qui ont eu droit à d'autres vaccins, cela représentera une quatrième dose.

Cette mesure concerne en fait les personnes âgées de 59 ans et plus et les patients dialysés, ceux qui ont subi des greffes d'organes, ceux atteints de cancer, de trisomie, les patients vivant avec le VIH, les personnes obèses, celles qui ont des problèmes respiratoires chroniques ou encore celles qui ont des problèmes de tension artérielle.

C'est le vaccin Pfizer qui sera administré aux personnes de 59 ans et plus ainsi qu'aux patients à risque, âgés de 40 à 59 ans. Les autres personnes considérées comme étant à risque et âgées de 18 ans à 39 ans recevront le Moderna.