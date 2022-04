Congo-Kinshasa: Diplomatie postale - Augustin Kibassa signe un Mémorandum d'entente avec le SG de l'UPAP

Ça y est ! C'est ce mardi 12 avril au salon Virunga de l'Hôtel Memling qu'a eu lieu la signature officielle du mémorandum d'entente entre la République Démocratique du Congo, représentée par le Ministre en charge des PTNTIC, Augustin Kibasa Maliba et le Secrétaire Général de l'Union Panafricaine des Postes, M. Chief Moyo.

La cérémonie a connu la participation du président de l'ARPTC et du Directeur Général de la SCPT, Didier Musete. Cette signature vient en prélude de la tenue prochaine, à Kinshasa, de la 40e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union Panafricaine des Postes.

Pour la petite histoire, l'Union panafricaine des Postes, en sigle UPAP, est une institution de l'Union Postale Universelle, UPU en sigle, créée en 1980. Elle compte en son sein 45 Etats membres y compris la République Démocratique du Congo. Etablie en Tanzanie à Arusha, l'UPAP est dirigée par un Secrétaire Général, en la personne de M. Chief Moyo.

Son but est de coordonner les activités et le développement des services postaux en Afrique ; avec pour mission de transformer les services postaux en Afrique afin qu'ils répondent aux besoins et attentes de la clientèle, et à assurer la visibilité de la poste dans son environnement de communication très concurrentiel.

"La signature de cet accord-cadre marque l'envol que la RDC entend prendre sur la scène internationale et se positionner comme acteur principal du développement en matière postale en Afrique", a déclaré le secrétaire général de l'UPAP. Saluant les connaissances du secrétaire général de l'UPAP, le ministre des PTNTIC a avoué que cet évènement est très important parce qu'il marque l'ouverture de la poste congolaise sur l'Afrique. "C'est la diplomatie postale, avec plus de 360 points de présence en RDC, la poste a grandi et qu'il ne suffit pas seulement de grandir ici mais aussi s'affirmer en Afrique car la poste est très importante pour le développement", a-t-il poursuivi.

Il faut surtout noter que c'est sous l'impulsion du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, que la RDC a retrouvé sa place au sein de l'Union Panafricaine des Postes avec comme objectif de faire de la poste Congolaise l'une des meilleures d'Afrique.