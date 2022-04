Afrique Centrale: Riposte à la Covid-19 en Afrique - Véronique Kilumba lance l'atelier sous régional d'échange avec les points focaux Santé des Etats membres de la CEEAC

La Vice-ministre congolais de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, Mme Véronique Kilumba Nkulu a procédé, le mardi 12 avril 2022, à Béatrice Hôtel, à Kinshasa, à l'ouverture de l'atelier régional d'échange et de partage d'expériences des points focaux Santé des Etats membres de la Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale (CEEAC) sur la riposte à la Covid-19.

Deux discours importants ont été brossés au cours du lancement de cet atelier qui va durer trois jours, soit du 12 au 15 avril 2022, dans la Capitale congolaise.

Dans son allocution, la Vice-Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, a premièrement rendu hommage au Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi qui est actuellement le Président en exercice de la CEEAC. "C'est avec un réel plaisir d'être ici parmi vous aussi. Avant tout propos permettez-moi, au nom de Son Excellence, Président de la République et au nom du peuple congolais, de vous souhaiter une cordiale bienvenue et vous remercier d'avoir répondu à ce rendez-vous, pour prendre part à ces échanges", a souligné Mme Véronique Kilumba.

Pour le numéro 2 de la Santé en RDC, cette session a, d'une part, pour vocation de permettre aux experts et autres participants nationaux et étrangers de se soumettre aux échanges, à la coordination et aux partages d'expériences sur la gestion de la pandémie. D'autre part, sur toutes les autres pandémies présentes et à venir afin de garantir dans le futur la sécurité sanitaire dans la région.

" (... ) La tenue de cet atelier confirme l'engagement de nos pays respectifs à contribuer à garantir la sécurité sanitaire et le renforcement de la coopération transfrontalière en matière de santé dans la sous-région de l'Afrique centrale", a martelé la Vice-ministre congolaise de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Pour ce, elle compte sur tous les participants, sur leurs contributions constructives afin que les quatre jours de labeur soient une occasion d'outiller sur les bonnes pratiques à travers le partage d'expérience déclinées par les uns et les autres.

"L'idéal est de contribuer à lever les goulots d'étranglement relevés lors de la mise en œuvre des plans nationaux de riposte à la Covid-19", a déclaré Mme la Vice-ministre de la santé.

Il faut noter que le but de ces assises est d'améliorer la coopération entre les Etats membres de la Communauté.

Soulignons que cet atelier est organisé en collaboration avec le Projet d'Appui au programme Frontières et le projet de Renforcement des systèmes régionaux de surveillance des maladies en Afrique centrale (REDISSE IV) de la CEEAC financé par la banque mondiale.