Congo-Kinshasa: Fecofa - Un important atelier s'ouvre à Kinshasa pour l'adoption des nouveaux Statuts

La Fédération congolaise de football association (Fecofa) va, enfin, se doter de nouveaux statuts, se conformant à l'évolution du football dans le monde.

Un important atelier dénommé "atelier résidentiel de modification des statuts" s'est ouvert ce mardi 12 avril, dans la salle Lubumbashi du Centre d'accueil de Caritas Congo, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa, sous la présidence de M. Guy Kabeya Muana Kalala, délégué FIFA-CAF en charge des questions juridiques à la Fecofa. Il avait à ses côtés, deux autres envoyés spéciaux, M. Rolf Tanner pour le compte de la FIFA et Jean-Jacques Marcel Diene pour le compte de la CAF.

Une cinquantaine de délégués, venus de toutes les structures du football congolais prennent part à cet atelier de quatre jours au total.

D'entrée de jeu, le délégué FIFA-CAF aux Finances de la FECOFA, Dieudonné Sambi Nsele-Lutu, a souligné la haute portée de ces travaux qui devront baliser un avenir radieux du football congolais. Il a remercié tous les participants pour leur disponibilité, et a également tenu à solliciter l'indulgence de tous pour certaines insuffisances constatées ci et là, indépendamment de la bonne volonté des organisateurs.

Dans le fond, Me Guy Kabeya Muana Kalala a évité une première bataille polémiste de juridisme autour de l'objet des travaux qui ne devaient être " ni d'adoption, encore moins la validation du projet des Statuts", dans la mesure où il ne s'agissait pas d'une Assemblée générale. L'option sera alors levée pour "l'examen du draft définitif du projet des Statuts de la Fecofa".

C'est dans ce sens que le Vice-président de la FECOFA, Roger-Bobo Bondembe Bokanianga proposera et obtiendra du présidium des travaux, la remise dans les 24 heures de la discussion de l'ébauche des Statuts définitifs de la Fecofa, article par article, susceptible d'amendements éventuels et de prise en compte de dernières modifications et suggestions importantes.

Lecture du projet des statuts

Il a été assuré par le représentant de la FIFA, Rolf Tanner. Il a, en diagonal, développé à l'intention de tous les participants aux assises l'essentiel des principales propositions des modifications des Statuts et de certains Règlements de la Fecofa notamment, celui de l'Assemblée générale. Mais cela, Me Guy Kabeya Muana Kalala, en sa qualité de maître des céans, a pris soin de rafraîchir à la mémoire collective et surtout celle de l'auguste plénière, sur les premières étapes du chronogramme préalablement établi à la demande de la FIFA et de la CAF.

Guy Kabeya Muana Kalala a précisé qu'il avait été prévu durant les trois premiers mois de l'année en cours, la collecte des desideratas des forces vives et autres acteurs du football en vue de la modification des Statuts de la Fecofa, préalable impératif à l'organisation de prochaines élections d'un nouveau Comité exécutif.

Pour l'instant, l'on est aux travaux de l'atelier résidentiel de la FECOFA en vue de la modification des Statuts et des Règlements de l'organe faitier du football congolais. Ceux-ci iront, pour rappel, du 12 au 15 avril 2022, toujours au Centre Caritas Congo de la Gombe.

Selon le chronogramme, après cet atelier, durant la 2ème quinzaine de ce mois d'avril, il se tiendra une réunion extraordinaire du comité exécutif de la Fecofa, en principe entre les 21 et 25 avril 2022, pour l'adoption des Statuts et la convocation de l'Assemblée Générale en mai 2022.

