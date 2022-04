Ile Maurice: Budgets 2020-2022 - Flash-back sur les mesures phares

Alors que les consultations pré-budgétaires battent leur plein et que nous approchons du Jour-J pour la présentation du Budget 2022-2023, il est bon de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Que nous avait concocté le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, lors de ses deux derniers budgets ? Les indicateurs économiques étant toujours faibles avec une croissance de seulement 4 % du PIB pour 2021, ce nouvel exercice budgétaire devra se montrer innovant si nous voulons entamer une sortie de crise, la reprise du tourisme étant encore faible.

Exit NPF, enter Contribution sociale généralisée (CSG)

Cette mesure a fait couler beaucoup d'encre. Lors de son discours budgétaire, le ministre des Finances avait donné les détails de ce changement. Toute personne touchant jusqu'à Rs 50 000 par mois devra contribuer 1,5 % de son salaire à la CSG et son employeur 3 % du montant salarial. Pour ceux qui touchent plus de Rs 50 000, la contribution s'élève à 3 % pour les employés et 6 % pour les employeurs. Or, en ce qui concerne les fonctionnaires, l'État devrait débourser Rs 2 milliards ; donc, contribuables et employés du secteur privé devaient contribuer pour le bénéfice des fonctionnaires, à travers notre apport à la CSG. Cet aspect était d'ailleurs jugé discriminatoire par le secteur privé.

Augmentation du budget des infrastructures publiques

Le budget pour les infrastructures publiques s'est vu augmenter, passant de Rs 1,5 milliard à Rs 5,2 milliards pour la construction de routes et nouveaux ponts. Des projets cités, on retrouve une nouvelle route à Flic-en-Flac en partenariat avec le secteur privé, la réhabilitation de la route reliant Deux-Frères à Beau-Champ, la première et deuxième phase La Vigie- La Brasserie-Beaux-Songes Link Road, une bretelle dans la région de Wooton et l'agrandissement de la route Vingt-Pieds, reliant Grand-Baie à Cap-Malheureux.

"National Agri Food Development Programme"

Booster la production locale était l'une des mesures importantes de ce budget. La mise sur pied du National Agri Food Development Programme visait à assurer la sécurité alimentaire et réduire notre dépendance à l'importation. Pour réaliser ce projet, il nous faut plus de terre sous cultures, d'où le projet de la création d'une Land Bank of State and Private Agricultural Land, sous Landscope Mauritius, qui sera accessible au public. Il faut savoir que ce projet est déjà lancé. En revanche, pour la mise en opération du National Wholesale Market, on attend toujours.

Laboratoire de dépistage

Pour la santé, une série de mesures avaient été annoncées, dont la construction d'un nouveau laboratoire de dépistage doté des dernières technologies et la mise sur pied d'un National Centre for Disease Control and Prevention, dédié aux maladies infectieuses.

12 000 logements sociaux sur trois ans

Il est prévu que 12 000 maisons soient construites sur trois ans et financées par le Covid-19 Projects Development Fund pour des familles ayant des revenus mensuels allant jusqu'à Rs 60 000. Pour les familles gagnant Rs 10 000 mensuellement, la construction de 1 800 maisons était prévue avec une subvention de 80 % du coût total par l'État ; 5 200 maisons devaient être construites pour les familles touchant entre Rs 10 000 et Rs 30 000 par mois ; 3 500 maisons sont prévues pour ceux touchant entre Rs 30 000 et Rs 45 000 ; et 1 500 maisons pour ceux ayant des revenus mensuels de Rs 45 000 à Rs 60 000.

Projets portuaires : Rs 2,2 milliards injectées

Cette enveloppe de Rs 2,2 milliards était prévue pour des projets en gestation ou en phase préliminaire, incluant le port de pêche, le terminal de croisières et la construction de brise-lames pour protéger le port.

Plateforme en ligne pour les enseignants

Le budget visait à encourager les universités étrangères à s'implanter dans le pays avec des avantages fiscaux. Le Covid-19 ayant chamboulé les habitudes, le budget préconisait la mise sur pied d'une plateforme en ligne connectant enseignants et élèves du secondaire.

"Rebranding" de la destination

On l'attend toujours. En soutien au tourisme, un rebranding de la destination mauricienne était annoncé. Des mesures de soutien à Air Mauritius étaient aussi à l'agenda, sans plus de détails. En attendant, l'accès aérien reste toujours l'une des inquiétudes des opérateurs touristiques.

Rs 100 milliards pour le développement durable et inclusif

Les glissements de terrain, la protection des plages, des lagons et des récifs, comptaient parmi les mesures phares du budget, avec Rs 100 milliards dédiées à divers projets.

Transformation numérique

Le budget prévoyait de créer un segment data technology qui devait s'intégrer au Data Technology Park à Côte-d'Or, pour accueillir 12 centres d'excellence de formation des Mauriciens. Plusieurs mesures pour digitaliser la fonction publique étaient aussi à l'agenda.

Attirer l'investissement étranger

Plusieurs mesures avaient été annoncées afin d'éliminer les obstacles à l'obtention d'un permis de résidence pour un étranger. À titre d'exemple, que le conjoint d'un titulaire d'un occupation permit n'ait plus besoin d'un permis pour travailler ou investir dans le pays parmi d'autres mesures, qui sont pour la plupart déjà appliquées.

Plus de familles sur le registre social

Plusieurs mesures avaient été annoncées pour combattre la pauvreté. Pour commencer, l'accès gratuit à l'Internet à haut débit avait été étendu d'un an. Aussi, les foyers aux revenus mensuels de Rs 10 500 à Rs 14 000 sont éligibles pour s'inscrire au registre social. Il était aussi question de l'augmentation de la pension pour les orphelins et des allocations d'incontinence par Rs 600 pour les septuagénaires et toutes les personnes alitées.

Amélioration des infrastructures scolaires

Rs 17 milliards avaient été allouées à l'éducation pour améliorer les infrastructures de 20 écoles pré-primaires publiques, 70 écoles primaires et 30 collèges. Ce budget incluait aussi le recrutement de plus de personnel, l'augmentation de la subvention aux ONG s'occupant des Special Education Needs Schools et la dotation de Rs 170 millions pour la connexion Internet de 155 établissements scolaires, entre autres.

Mesures réchauffées pour la santé

Le secteur de la santé s'est retrouvé avec un goût de déjà-vu, le développement d'une unité de greffe des reins étant à nouveau annoncée, de même qu'un centre de traitement pour le cancer et un nouvel hôpital des yeux à Réduit, entre autres.

Enter la roupie numérique

Si la mesure d'introduction d'un code QR pour les paiements en ligne à travers le MauCAS a finalement vu le jour, des progrès restent à faire dans le projet de roupie numérique.

Focus sur les inondations

On se rappellera qu'une bonne partie du discours budgétaire était dédiée aux projets du National Flood Management Programme avec une enveloppe de Rs 11,7 milliards.