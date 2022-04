Afrique: FEMUA - La 14è édition à la saveur congolaise !

La 14è édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (Femua) a été lancée, le mardi 12 avril 2022, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Ce, en présence d'éminentes personnalités au niveau du gouvernement que du monde artistique et diplomatique. L'évènement selon le commissaire général Traoré Salif dit A'Salfo a dévoilé les dates et l'affiche artistique, le pays invité d'honneur pour cette édition.

Ce 14è numéro du festival se tiendra du 10 au 15 mai 2022. Il a pour thème " Entrepreneuriat et Employabilité des Jeunes ". L'évènement sera parrainé par le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a annoncé le commissaire général. Les organisateurs veulent célébrer la Rumba congolaise et l'un de ses pionniers Papa Wemba, décédé le 14 avril 2016 à Abidjan. Pour ce faire, son pays, la République démocratique du Congo (Rdc), a été désigné " pays invité d'honneur ". " La Rumba a été inscrite au patrimoine immatériel de l'Unesco cette année. Ce sera une manière de célébrer cette musique qui est pionnière sur le continent africain. "Inviter la Rdc, c'est avoir une pensée pour l'un de ses fils qui est tombé sur le podium du Femua. Il est décédé sur scène, lors du Femua 9. Je crois que de là où il est, il devrait être heureux que son pays soit mis à l'honneur", a justifié A'Salfo. Qui a aussi annoncé qu'un voyage est prévu en Rdc pour les préparatifs.

En ce qui concerne la programmation artistique, une douzaine d'artistes ivoiriens et étrangers ont été invités. Comme artistes ivoiriens, les festivaliers auront droit à une prestation des 4 Gaous (Magic System), Yodé Siro, Debordo Lekunfa, Suspect 95, Rocky Gold ainsi que de Nestor David. Des artistes étrangers tels que le Français Youssoupha, le Tanzanien Platnumtz, la Gabonaise Shan'L, le Congolais Innoss'B, la Camerounaise Coco Argente et le Malien Iba One seront également sur scène pour le bonheur des participants à cette rencontre culturelle d'envergure.

Le Femua 13 qui avait pour " invité d'honneur " le Sénégal était délocalisé à Grand-Bassam. Pour cette année, il se tiendra à San Pedro, dans le cadre du Femua délocalisé. En plus des concerts, l'évènement sera meublé d'activités sportives, d'activités ludiques et didactiques pour enfant (Femua kids), des rendez-vous de jeunesse (Carrefour jeunesse) et d'actions sociales avec l'inauguration de deux écoles, l'une dans la commune d'Odienné et l'autre dans la commune de Port-Bouët (Abidjan).

Il faut mentionner que le gouvernement était représenté au lancement du festival par les ministres Adama Camara, en charge de l'Emploi et de la Protection sociale et de Mamadou Touré, de la Promotion de la Jeunesse, qui a surtout félicité le commissaire général pour " la pérennisation du Femua " pour la pertinence des thèmes, chaque année. Dont celui de 2022 qui est en lien avec l'actualité. Il a pour cela rassuré le commissariat " la mobilisation " de son département autour du festival pour explorer toutes les opportunités au profit des jeunes.