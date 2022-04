Ghana: Les Évêques invitent à la conversion à la paix durant les Pâques

Accra — "Nous renouvelons notre engagement à rejeter tout acte maléfique, y compris les guerres, les conflits et toute action qui conduit à la perte insensée de vies et à la création de crises inutiles." C'est l'invitation faite par la Conférence des Évêques catholiques du Ghana (GCBC), d'éviter les actes malveillants pendant et après la célébration des festivités de Pâques.

Dans la déclaration "Retrouver la Galilée, trouver le chemin de la paix et de l'espoir en temps de crise", signée par Mgr Philip Naameh, Archevêque de Tamale, président de la GCBC, il est rappelé que "Pâques est significatif pour nous car la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts est une source d'espoir et de vie nouvelle pour les chrétiens, et en fait, pour toute l'humanité".

"Dans la résurrection, nous sommes tous invités à vivre et à partager la vie de gloire de Dieu et à trouver le chemin de Dieu qui mène à la paix. Malheureusement, ce don du Prince de la paix est souvent rejeté par des actes de conflit, de guerre et de division. Par conséquent, lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons des conflits, des guerres et les horreurs associées à ces actes maléfiques", indique la déclaration.

En plus de mentionner la guerre entre la Russie et l'Ukraine et d'autres conflits et guerres dans le monde, les Évêques ghanéens rappellent le calme précaire qui règne à Bawku, une région du nord-est du Ghana, limitrophe du Togo à l'est et du Burkina Faso au nord, où les peuples Mamprusi et Kusasi se battent depuis des années pour des questions de propriété foncière.

Début mars, trois personnes sont mortes et cinq autres ont été blessées à Bawku lorsque des soldats et des habitants ont échangé des coups de feu. Suite à ces incidents, le ministre de l'Intérieur, Ambrose Dery, a appelé la population et les médias à ne pas utiliser les médias sociaux pour enflammer davantage les esprits des personnes impliquées.