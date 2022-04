Congo-Brazzaville: Genre - Mise en place de l'Organisation nationale pour les femmes et la science

La structure présidée par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Delphine Edith Emmanuel, a été mise en oeuvre, le 13 avril à Brazzaville, dans le but de mettre les femmes de science en réseau afin de renforcer leur participation dans le processus de développement.

Le Congo est le deuxième pays d'Afrique centrale à mettre en place la section nationale de l'Organisation pour les femmes et la science, après le Cameroun. " La démarche vise à créer des synergies entre les femmes de science d'ici et d'ailleurs, les mettre en réseau afin qu'elles contribuent utilement au développement de la science dans le pays ", a expliqué la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Delphine Edith Emmanuel, en présence notamment de collègues ministres en charge de la Promotion de la femme, Inès Nefer Ingani, et celle en charge de l'Economie forestière, Rosalie Matondo.

La ministre Delphine Edith Emmanuel a annoncé un soutien aux laboratoires dirigés par les femmes de science qui contribuent à la recherche scientifique et à l'encadrement des chercheurs. Pour cela, son ministère jouera le rôle d'intermédiation avec les partenaires au développement parmi lesquels l'Unesco qui, a l'occasion de l'installation de cette structure, a présenté les domaines dans lesquels l'agence onusienne appuie les femmes de science.

Pour sa part, la ministre de la Promotion de la femme a annoncé le soutien de son département aux femmes de science en faisant en sorte que leurs travaux scientifiques, qui passent souvent inaperçus, contribuent au développement durable à travers un fonds d'appui. " L'avenir est scientifique, la science est féminine ", a indiqué Inès Nefer Ingani.

En rappel, la mise en place de l'Organisation nationale pour les femmes et la science est la concrétisation de l'annonce faite par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique lors de la célébration de la Journée internationale des femmes et filles de science, le 11 février dernier. Cette journée a permis de sensibiliser à la question des disparités entre les femmes et les hommes en la matière ; s'attaquer aux stéréotypes qui éloignent les femmes et filles des domaines liés à la science.