Congo-Brazzaville: Crise à l'église kimbanguiste de Talangai - L'État propose une solution de paix après sollicitation

L'église kimbanguiste de Talangaï, le sixième arrondissement de Brazzaville, a connu une période d'agitation qui fort heureusement n'a pas duré longtemps, grâce à l'implication de l'État et les orientations du chef spirituel, représentant légal, Simon Kimbangu Kiangani.

La crise est partie d'une sanction d'un certain nombre de fidèles qui avaient désobéi au règlement intérieur et éthique des Kimbanguistes. Ces fidèles, mécontents, avaient fait un recours à Nkamba, en République démocratique du Congo (RDC), et la sanction a été levée. Cependant, certains fidèles restés à Brazzaville n'étaient pas contents de cette décision. C'est ce qui les avait poussés dans ce mouvement qui a fait autant de vacarme par-ci par-là, surtout à Talangaï, et sur des réseaux sociaux.

Pour ce faire, les responsables de l'église kimbanguiste ont sollicité le recours des autorités de l'État congolais pour qu'il y ait la paix. L'État, par le biais de ses autorités, a donné sa position que l'église a amenée auprès du chef spirituel représentant légal, Simon Kimbangu Kiangani, à Nkamba. Ce dernier a donné des orientations qui ont fait qu'on puisse lire les décisions. C'est ainsi que des suspensions d'une certaine durée ont été infligées aux fidèles incriminés. Certains ont été sanctionnés pour deux ans, d'autres pour une année, d'autres encore pour six mois. " On n'a rien inventé, c'est ce que disent les principes et méthodes. Un pénitent ne peut pas se rendre à Nkamba par rapport à tout ce qui c'était passé ", a expliqué le deuxième suppléant, chargé de l'évangélisation et missions de l'église kimbanguiste, Joseph Makouka.

Il a ajouté que la dernière décision concerne la suspension de M. Assoubet, un membre de la fanfare, pour avoir utilisé les instruments de la fanfare de l'église kimbanguiste en milieu profane. Il sera écouté par le conseil de l'église.

Dans sa communication à l'endroit du révérend représentant légal, deuxième suppléant chargé de l'évangélisation et missions de l'église kimbanguiste en République du Congo, le chef spirituel représentant légal, Simon Kimbangu Kiangani, a rappelé que l'église kimbanguiste est une église chrétienne fondée sur la non-violence et la non-discrimination. Elle est l'une des premières églises indépendantes d'Afrique noire et aujourd'hui universelle. Elle est apolitique et respecte l'autorité étatique établie. " C'est pourquoi vous devez vous comporter en bon chrétien kimbanguiste, partout où vous êtes pour servir de modèle. Aussi, je vous demande de prendre toutes les dispositions utiles pour mettre fin à l'incompréhension et l'anarchie qui règne à Brazzaville et plus particulièrement à la paroisse de Talangaï, conformément aux principes et méthodes, à la doctrine, à la discipline, à la coutume et à l'éthique kimbanguiste. C'est à ce prix que chaque fidèle ou sympathisant kimbanguiste pourra mériter la bénédiction. Car, nous sommes tous enfants d'un même père et d'une même mère et papa Simon Kimbangu est notre ancêtre commun. Puisse l'Eternel vous combler de sagesse, de l'amour, de sa bénédiction et de la volonté pour protéger l'œuvre salvatrice de papa Simon Kimbangu ", a-t-il déclaré.