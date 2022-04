Congo-Brazzaville: Energie électrique du Congo - Des agents édifiés sur le cadre environnemental et social

Prélude à la construction des lignes électriques d'Inoni Falaise puis d'Etsouali, dans le département des Plateaux, des agents d'Energie électrique du Congo (E2C) ont bénéficié, du 11 au 12 avril, d'une session de formation sur le cadre environnemental et social applicable aux projets financés par la Banque mondiale.

Une formation de deux jours, animée par le cabinet DMI-Consultant expert conseils, dans la maîtrise du cadre environnemental et social des projets financés par la banque mondiale, notamment le cas des lignes électrique d'Inoni et Etsouali, a été organisée au profit des agents de l'E2C. Au terme de celle-ci, les bénéficiaires se sont engagés à respecter et appliquer quotidiennement les dix normes environnementales et sociales qui ont été édictées par la Banque mondiale.

" Nous avons durement travaillé durant deux jours avec un volume horaire de seize heures. Là, ils sont capables de respecter et faire respecter les normes environnementales et sociales. Notre structure, DMI-Consultant, est disponible à former les cadres dans l'exercice de leur travail ", a expliqué le Dr Daniel Mberi, responsable du cabinet Dmi-Consultant.

Les participants, aguerris en électricité, ont favorablement apprécié les notions dispensées. Ils ont, en effet, découvert des nouvelles connaissances devant leur permettre d'exercer le métier dans le strict respect non seulement de l'environnement mais aussi de la vie des habitants. " Cette formation nous a permis d'acquérir certaines compétences en environnement. Cela nous permettra aussi de mener avec succès les projets de construction des lignes financés par la Banque mondiale. Grâce à cette formation, nous serons prochainement en contact permanent avec la population et cela facilitera sans nul doute notre travail ", a expliqué Roland Ockieré, l'un des bénéficiaires de la formation. Ils ont souhaité que la même formation soit organisée à l'endroit des autres agents de la société E2C.

Notons que les paricipants ont reçu des certificats de fin de formation.