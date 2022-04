Congo-Brazzaville: Postes et communications électroniques - Des journalistes s'imprègnent de l'évolution du secteur

L'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE) a organisé, du 11 au 12 avril, une session de sensibilisation des journalistes à l'écosystème des postes et des communications électroniques. Une manière de leur permettre de s'imprégner de l'évolution de ce secteur.

Issus de plusieurs rédactions, des journalistes ont participé au séminaire de sensibilisation qui leur a permis de découvrir, durant deux jours, l'impact des télécommunications à l'ère du numérique, notamment la place des réseaux sociaux ainsi que la mutation des médias traditionnels vers le numérique.

" Je suis très contente d'avoir participé à cette session de formation très riche de par son contenu. La rencontre nous a permis de mieux cerner les contours de l'écosystème des postes et des communications électroniques au Congo. Elle a également été l'occasion de créer un réseau de journalistes spécialisés dans les technologies de l'information et de la communication en vue du bon traitement de toute information relative à ce secteur. Je loue et félicite l'ARPCE pour cette initiative et j'ose espérer que celle-ci va se pérenniser ", a signifié Gloria Imelda Losselé, une journaliste participante.

Ce séminaire, animé par des experts et spécialistes en communication, a abouti à la création d'un réseau de journalistes spécialisés sur les questions des technologies de l'information et de la communication. Selon Wilson Bokatola, directeur des ressources humaines à l'ARPCE, ce moment d'échange a permis aux partcipants de réviser les notions d'éthique et de déontologie journalistique.