Algérie: Pluies orageuses sur le Nord du pays jusqu'à vendredi matin

Alger — Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses, affecteront plusieurs wilayas du Nord du pays jusqu'à vendredi, selon un bulletin météorologique spécial (BMS) émis mercredi par les services de l'Office national de la météorologie.

Les wilayas du Centre concernées par ce phénomène de niveau de vigilance "orange", sont: Médéa, Bouira, Tizi-Ouzou, Boumerdès, Nord de M'Sila, Blida, Alger et Tipaza, où les quantités de pluies estimées varieront entre 30 et 50 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement 60 mm durant la validité de ce BMS, en cours jusqu'à jeudi à 09H00.

Les wilayas de Bejaïa, Jijel, Skikda, Constantine, Mila, Batna, Sétif et Bordj Bou Arreridj seront également touchées par cette activité pluvio-orageuse, dont la validité s'étend de mercredi à 12H00 au jeudi à 12H00 au moins, avec des quantités de précipitations estimées entre 30 et 50 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement 60 mm.

Les wilayas de Tlemcen, Ain Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Ain Defla, Tissemsilt, Relizane, Mascara, Sidi Bel Abbes, Saida et Tiaret seront, pour leur part, affectées par ces pluies durant la période allant du jeudi à 03H00 au vendredi à 03H00.

Les quantités de pluies sur ces wilayas sont estimées entre 30 et 50 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement 70 mm.