Congo-Kinshasa: Patrouille financière en RDC - L'IGF sollicite l'appui des médias contre les prédateurs

Même si tous les médias n'étaient pas là, une chose est certaine : toutes les tendances de la presse de Kinshasa étaient bien représentées à la "5ème Journée d'échange citoyen", que l'Inspection Générale des Finances (IGF) a organisée hier mardi 12 avril 2022 à l'intention des hommes et femmes des médias. Le thème choisi : "La lutte contre la prédation financière enclenchée par le Chef de l'Etat, à travers l'IGF : quel rôle pour les femmes et hommes des médias".

Cette rencontre entre le staff de l'IGF et les professionnels des médias, dénommée "5ème journée d'échange citoyen", qui a eu pour cadre l'amphithéâtre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de l'Inspection Générale des Finances, sous la modération du président provincial de l'UNPC, Jean-Marie Kasamba, a été marqué par trois exposés.

Le premier, axé sur "les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'IGF", a été animé par le Coordonnateur Herman Iyeleza Kebe Kenza.

Le deuxième, relatif à "l'état des lieux des finances publiques en RDC", a été présenté par l'Inspecteur Général chef de service adjoint de l'IGF Victor Batubenga Pandamadi.

Et enfin, l'Inspecteur Général chef de service, Jules Alingete Key, a bouclé les interventions avec son exposé sur "les méfaits de la prédation financière dans la société, les mesures mises en place par l'IGF pour lutter contre le détournement et le rôle des femmes et hommes des médias".

L'IGF est un service de contrôle

Présentant son service, le Coordonnateur Herman Iyeleza a fait savoir que l'Inspection Générale des Finances est un service spécialisé de l'État, habilité à faire le contrôle, l'audit de gestion publique ainsi que l'ensemble du patrimoine de l'Etat. L'IGF ne s'occupe nullement du recouvrement des fonds ou encore des contentieux, contrairement à l'idée que d'aucuns se font de l'IGF.

Cependant, a-t-il prévenu en vue de dissiper tout malentendu, l'IGF n'est pas l'unique service ou structure de contrôle en République Démocratique du Congo. D'autres services de contrôle existent à l'instar des comptables publics, des inspecteurs de différents départements, de la DGCMP (Direction générale du contrôle des marchés publics) avec ses antennes provinciales, de la Cour des comptes, qui exercice un contrôle juridictionnel, de l'Autorité de régulation et de contrôle des assurances (ARCA), etc. Sans oublier le contrôle a posteriori du Parlement sur l'exécution du budget de l'Etat, et aussi la gestion des entreprises et établissements publics.

Concernant l'organisation, le personnel de l'IGF se subdivise en deux catégories, à savoir : le corps des inspecteurs des finances d'une part et un service administratif, financier et technique d'autre part.

A ces deux catégories, se greffe un troisième qui n'est pas expressément indiqué dans les statuts. Il s'agit des cabinets de travail de l'Inspecteur général et de son adjoint. Car, la loi reconnaît à l'Inspecteur général chef de service le statut de ministre, et à son adjoint celui de vice-ministre. Et à ce titre, ils ont droit à avoir des cabinets.

Des compensations illégales qui ont fait énormément perdre au trésor public congolais

Prenant la parole, l'Inspecteur général chef de service adjoint a décrit succinctement l'environnement dont ils ont hérité. Dans un langage clair et limpide, Victor Batubenga a dénoncé le comportement antipatriotique de l'ancien ministre des Finances, Sele Yalaghuli, qui signait des compensations illégales au préjudice du trésor public, tout en sachant que c'était en violation de la loi. Plusieurs centaines de millions de dollars avaient ainsi échappé au trésor public pour faire le bonheur des prédateurs, avec la complicité de ceux qui étaient censés veiller à la protection des intérêt de l'État.

Aujourd'hui, avec la patrouille financière instaurée par l'IGF à travers un encadrement serré que le service a dû imposer, les résultats sont là : l'amélioration de la trésorerie dans les entreprises publiques du Portefeuille et établissements publics de l'Etat. Sans la citer, il a indiqué qu'une entreprise publique a même réalisé une très haute performance avec près d'un demi milliard de dollars américains. Le contrôle permanent et soutenu a permis de stopper des magouilles qui s'opéraient à grande échelle dans les entreprises et services étatiques. Il en veut pour preuve : un contrôle effectué au SECOPE (Service de contrôle et de paie des enseignants) qui a démontré qu'à la place de la somme de 1 milliard 800 millions Francs Congolais que le gouvernement déboursait à titre des frais de fonctionnement, les besoins réels s'élèvent seulement à 900 millions de FC. Les exemples sont légion.

L'IGF dispose de 3 types de contrôles

A son tour, l'Inspecteur général chef de service a commencé par apporter quelques éclaircissements ou compléments aux exposés de ses collaborateurs, avant de faire le sien.

Jules Alingete a rappelé que la lutte contre la corruption relève de la volonté du Chef de l'Etat, qui l'a confiée à l'IGF et à d'autres structures de contrôle pour traquer les prédateurs et détourneurs des deniers publics.

Pour bien faire son travail, l'IGF dispose d'un certain nombre de domaines d'interventions, à savoir : le contrôle du trésor, le contrôle de régularité de gestion dans les entreprises publiques du Portefeuille de l'État.

L'IGF contrôle également la régularité du processus de passation des marchés publics ; contrôle le fonctionnement de la Banque Centrale du Congo tout comme celui de tous les services publics de l'Etat.

Par ailleurs, il existe trois formes de contrôles auxquelles recourt l'IGF selon le cas. A savoir : le contrôle a priori, le contrôle concomitant, et enfin le contrôle a posteriori. Le choix de l'une de ces formes est dicté par la nature du cas à examiner.

De manière générale, dans tous les pays du monde où on applique le contrôle de gestion, lorsque le niveau de prédation augmente, on recourt au contrôle concomitant. Celui qui'se fait au moment de la gestion, sans attendre qu'il y ait du gâchis pour déplorer les conséquences après. Ici, on veille à la régularité des documents pour engager des dépenses.

Par contre, quand la prédation atteint des proportions inquiétantes, on recourt au contrôle a posteriori. Toutes les trois formes sont légales et peuvent être utilisées selon le cas.

Parlant en passant du bilan, Jules Alingete s'est félicité du travail réalisé jusqu'ici dans le cadre de la patrouille financière que mène son service. L'IGF a réussi à mettre hors état de nuire la prédation dans une vingtaine d'entreprises publiques ; à mettre à la disposition de la justice, grâce à ses rapports d'enquêtes, une trentaine de mandataires détourneurs.

Dans ce même chapitre, le contrôle de l'IGF à la BCC avait permis de découvrir des cartes visa qu'utilisaient abusivement certains dignitaires de l'ancien en saignant le trésor public, et les avait désactivées. Aujourd'hui, le contrôle est permanent au niveau de la trésorerie de la Banque Centrale, tout ceci grâce au contrôle concomitant dit "patrouille financière".

En vue de renforcer le contrôle et permettre une gestion saine des affaires publiques, l'IGF a adopté 3 types de sanctions à l'égard des mauvais gestionnaires, en l'occurrence la sanction administrative, judiciaire ainsi que la réprobation sociale.

Enfin, le contrôle de l'IGF n'est pas seulement exercé sur les entreprises et établissements publics, mais il vise aussi depuis quelque temps, les provinces du pays. Quelques provinces sont déjà dans l'œil du cyclone. C'est le cas du Kongo central, Haut-Katanga, Lualaba, Sud-Kivu, Kwango, Kinshasa. Il va s'étendre à l'ensemble des 26 provinces que compte la République Démocratique du Congo. Dom