Congo-Kinshasa: Djugu - Thomas Lubanga et consorts libérés par les FARDC

Pris en otage par des miliciens Codeco (Coopération pour le Développement du Congo) dans le territoire de Djugu, dans la province de l'Ituri, depuis le 16 février 2022, Thomas Lubanga et trois membres de la " Task Force pour la paix, la réconciliation et la reconstruction de l'Ituri " maintenus en captivité après la libération de leurs quatre compagnons d'infortune, ont recouvré leur liberté aux premières heures de la matinée d'hier mardi 12 avril 2022.

Ce coup de force est intervenu à la suite d'une opération commando menée par des éléments du " Secteur opérationnel " des FARDC (Forces Armées de la République Démocratique du Congo) baptisée " Le tombeau est vide ". Thomas Lubanga, le Coordonnateur de ladite Task Force, Floribert Ndjabu ainsi que deux officiers supérieurs de l'armée, à savoir les colonels Lobho Kamwanda et Lobho Bissi, faisaient partie des quatre derniers otages, sur les huit, qui étaient encore entre les mains des miliciens Codeco.

Aussitôt après leur libération, les heureux ex-otages ont été conduits de Djugu à Bunia, sous bonne escorte militaire, pour être présentés au gouverneur militaire de la province de l'Ituri. On laisse entendre qu'ils étaient salués, à leur passage, par des foules en liesse, grisés par l'opération réussie du commando des FARDC contre les miliciens Codeco. S'exprimant à chaud et encore sous le coup de l'émotion, Thomas Lubanga a déclaré : " L'émotion est tellement grande que je manque de mots pour remercier et féliciter notre armée. Nous étions dans le goulot d'étranglement. Il n'y avait plus d'issue pour nous, vu les enchères qui étaient montées autour de nos personnes. Nous constitutions pour nos ravisseurs des trophées avec lesquels ils pouvaient faire des chantages autant qu'ils voulaient et pendant des mois.

Mais une coordination parfaite de nos forces armées, avec le colonel qui était avec nous, a conduit à défaire ce groupe qui ne réfléchit que le mal. Nous avons bénéficié des orientations véritablement professionnelles de la part du secteur opérationnel, de la part de la Garde Républicaine, de la part de la Maison militaire. Tout était mis en œuvre pour que notre libération puisse réussir. C'est une libération de guerrier, une libération de bravoure. Franchement, la Task Force est fière de notre armée ".

Rappelons que les détenteurs des huit otage exigeaient, en contrepartie de la libération des membres de la "Task Force pour la paix, la réconciliation et la reconstruction de l'Ituri ", la relaxation des combattants Codeco et des membres de la communauté Lendu faits prisonniers par les troupes loyalistes ou condamnés pour des crimes commis sur des civils en plein état de siège dans cette partie de la République.

On signale que Germain Katanga et trois autres otages, notamment le professeur Jean-Baptiste Dechuvi, Janvier Ayendu et leur chauffeur étaient relâchés dernièrement par leurs ravisseurs. C'est le soulagement du côté du gouvernement central, d'autant que Thomas Lubanga et consorts étaient partis en Ituri dans le cadre d'une mission pacifique visant la réconciliation entre fils et filles de l'Ituri et la reddition des miliciens de la Codeco.

Avec le mauvais signal que vient de donner ce groupe armé, en refusant l'offre de dialogue venu de Kinshasa, il ne reste d'autre solution aux FARDC que de traquer ses combattants à travers des opérations militaires, comme c'est le cas pour d'autres forces négatives qui sèment l'insécurité à travers la province de l'Ituri.