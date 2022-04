Ile Maurice: Le maire de Vacoas-Phoenix dit craindre pour sa vie

Le maire de Vacoas-Phoenix a fait une entrée par mesure de précaution, lundi, au poste de police de la ville. Il demande des patrouilles régulières devant sa maison, car il craint pour sa vie... Cela, après avoir été conspué, le même jour, par des habitants de la circonscription no 15.

Praveen Kumar Ramburn a expliqué qu'il ne se sent plus en sécurité depuis qu'il a été pris à partie lors de sa participation à l'émission Enquête en direct. Et qu'il ne connaît pas l'intention des personnes présentes de la foule et qui se sont montrées hostiles envers lui.

Lundi, vers 9 h 15, le maire rejoignait le plateau de l'émission animée par Annabelle Savabaddy, de Radio One, sur le parking de London Way, à Vacoas. Le Parliamentary Private Secretary (PPS) Gilbert Bablee était aussi présent, ainsi que trois membres de l'opposition, soit Patrick Assirvaden, Nando Bodha et Stéphanie Anquetil.

Selon Praveen Kumar Ramburn, au début du programme, lorsque l'animatrice a lancé le mot "Manhattan", le PPS Gilbert Bablee s'est senti mal à l'aise et la foule présente s'est emportée et s'est mise à huer les invités présents, perturbant le déroulement de l'émission. Le maire a essayé de calmer la cinquantaine de personnes présentes en leur expliquant que tout le monde aurait la chance de s'exprimer. Au même moment, quelqu'un de l'assistance a lancé le mot "gopia" à l'encontre du maire. L'émission a pris fin plus tôt que prévu...