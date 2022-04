Congo-Kinshasa: Sama Lukonde clôture sa mission de travail au Nord-Kivu

Le Premier ministre Sama Lukonde a bouclé, ce mercredi 13 avril, sa visite de 48 heures à Goma (Nord-Kivu).

Devant la presse mardi 12 avril, Sama Lukonde a répondu aux questions concernant la levée ou non de l'état de siège ainsi que sur les revendications du M23.

Concernant les avis de certains acteurs de la vie socio politique du Nord-Kivu qui estiment que l'état de siège a démontré ses limites sur le terrain, Sama Lukonde n'a pas soutenu cette idée et affirme au contraire qu'il y a des avancées et des défis à relever.

" Il y a eu peut-être des avancées sur le terrain mais aussi de l'autre côté, il y a eu des ressentis au niveau de la population. Au niveau de ressentis, nous avons reçu des plaintes au niveau de ces zones opérationnelles, et ce qui a été surtout déploré, c'est la perte en vies humaines. La population demande de plus en plus à être sécurisée et que nous puissions avoir une approche adaptée à leur situation économique et sociale ", a déclaré Sama Lukonde.

Concernant les revendications du M23, le Premier ministre a dit :

" Sur ces questions de cahiers, nous, nous répondrons par un cahier de charge de paix. Parce que, c'est ce que nous recherchons. Et nous sommes vigilants parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de sensibilités autour de la question du M23. On a parlé d'interactions d'ordre étranger et même de point de vue des demandes. N'oublions pas que, d'un côté nous avons le M23 et de l'autre nous avons d'autres groupes armés. Et donc, dans les réponses que nous donnons, nous devons savoir que nous sommes aussi observés par d'autres groupes-là ".

Le chef du Gouvernement qui est attendu ce mercredi 13 avril à Bunia a annoncé l'arrivée, dans un futur proche, d'une mission humanitaire du Gouvernement Congolais au Nord-Kivu. Elle aura la charge d'évaluer et d'apporter du secours humanitaire aux personnes déplacées dans la province.