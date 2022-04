Congo-Kinshasa: Bintou Keita - Les Nations-Unies ne quittent pas le Tanganyika après le départ de la MONUSCO

communiqué de presse

La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en République Démocratique du Congo (RDC) et Cheffe de la MONUSCO, Bintou Keita, a séjourné dans la province du Tanganyika du 5 au 8 avril 2022 accompagnée d'une importante délégation composée de M. Khassim Diagne, Représentant spécial adjoint pour la protection et les opérations, M. Bruno Lemarquis, Représentant spécial adjoint, Coordonnateur résident, Coordonnateur humanitaire, ainsi que des hauts fonctionnaires de différentes sections de la MONUSCO et Agences des Nations Unies.

Cette mission de travail dans le Tanganyika rentre dans la droite ligne de l'évaluation du processus de transition avec les autorités provinciales et les partenaires, en prélude au retrait de la MONUSCO de cette province de la RDC en juin 2022.

Beaucoup assimilent le plan de transition au départ définitif de la MONUSCO de la province. Ce qui n'est pas le cas. La cheffe de la MONUSCO a tenu à nuancer cette perception. Bintou Keita a précisé que la MONUSCO est engagée dans un processus pour un retrait responsable en juin 2022.

"Les agences, fonds et programmes des Nations Unies poursuivront et renforceront leurs interventions dans le Tanganyika. Les potentialités de cette province sont tellement importantes qu'asseoir définitivement la paix et la sécurité, c'est fondamental ", a-elle affirmé.

Les rencontres avec les parties prenantes au processus de transition, notamment, le Gouvernement du Tanganyika, l'Assemblée provinciale, la société civile, les réseaux de femmes et groupes de jeunes ont permis à la délégation d'examiner l'état d'avancement du processus de transition, selon la stratégie de retrait élaborée pour le Tanganyika en juin 2020.

La Cheffe de la MONUSCO a précisé qu'il était important de s'assurer de l'exécution du dispositif de transition. Selon elle, il y a encore du travail à faire sur l'appropriation du plan au niveau local et provincial. " Il va falloir disséminer, vulgariser le plan de transition pour une meilleure compréhension du processus ", a-t-elle déclaré.

Bintou Keita souligne que dans le respect des principes d'une sortie responsable, tout un travail de plaidoyer reste à mener pour contribuer à la stabilisation des parties nord des territoires de Kalemie et de Nyunzu, toujours en proie à l'insécurité causée par les groupes armés.

La visite de terrain à Bendera, localité située à 120 kms de Kalemie, a permis à la délégation d'évaluer par elle-même les défis sécuritaires dans cette zone. Au vu des discussions, la MONUSCO continuera d'appuyer les autorités provinciales dans les actions de stabilisation et de restauration de l'autorité de l'Etat dans ce territoire.

Pour leur part, les autorités provinciales ont plaidé notamment pour une intensification de la collaboration et la mutualisation des efforts entre le gouvernement provincial et la MONUSCO pour aboutir à une paix durable sur l'ensemble du Tanganyika.

Le Président de l'Assemblée Provinciale, Virginie Nkulu Nemba, a insisté sur la nécessité d'adopter une approche plus inclusive qui permettra de répondre efficacement aux besoins humanitaires des déplacés internes. Il a réitéré le besoin de formation et de renforcement des capacités des députés provinciaux sur les missions et mandats de la MONUSCO.

La délégation de la MONUSCO a aussi eu un tête- à-tête avec les responsables provinciaux de la Police Nationale Congolaise (PNC). Le commissaire provincial de la police, le général Yav Mukaya Jean, a saisi cette opportunité pour remercier la MONUSCO pour toutes les formations et séances de renforcement de capacités dont la PNC a bénéficié depuis l'avènement de la Mission dans le Tanganyika.

"Toutes ces formations n'ont pas été vaines. Il y a du changement dans l'approche et les méthodes de travail de nos éléments sur terrain", a-t-il soutenu. "Aujourd'hui, nous observons un véritable changement des mentalités et des avancées positives de nos troupes qui fournissent des efforts pour le respect des droits humains dans la protection des civiles", a-t-il ajouté.

Lors d'une rencontre avec les associations de femmes du Tanganyika, la coordonnatrice du Réseau des Femmes du Tanganyika (REFETANG), Albertine Kungwa a remercié la MONUSCO pour son rôle dans la stabilisation du Tanganyika. " Mais son départ nous inquiète ", affirme-t-elle.

Toutefois, a -t-elle reconnu, "l'instauration d'une paix durable n'est pas seulement le rôle de la MONUSCO ; mais un devoir de chacun et chacune d'entre nous ". Elle encourage les populations du Tanganyika à semer les graines de la paix.

La Représentante spéciale a dit sa satisfaction et reconnu tout le travail accompli pour la consolidation de la paix dans le Tanganyika. Elle a exhorté les populations à aider les autorités provinciales à progresser dans la bonne direction pour que la totalité des territoires de la province puissent s'engager dans la voie du développement.