Afrique: Samuel Chukwueze, le Nigérian dont l'Europe a appris à connaître le nom

Samuel Chukwueze a inscrit le but de la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions avec Villarreal sur le terrain du Bayern Munich (1-1), le 12 avril 2022. Un coup de projecteur supplémentaire pour ce milieu de terrain talentueux âgé de 22 ans.

La célébration de son but avec Villarreal, quelques minutes après son entrée en jeu face au Bayern Munich, a été un délice pour ses coéquipiers et les supporters du club espagnol. Ce 12 avril 2022, Samuel Chukwueze a été le héros d'une soirée folle qui l'a vu égaliser d'une reprise à bout portant face à Manuel Neuer, en quart de finale retour de la Ligue des champions.

Une efficacité encore perfectible

Le genre d'exploit dont le Nigérian de bientôt 23 ans n'est peut-être pas encore assez coutumier en Championnat d'Espagne (Liga) même s'il s'était révélé avec 1 buts et 1 passe décisive durant un spectaculaire match face au FC Barcelone (4-4) en 2019.

Depuis son arrivée en 2017, le natif d'Umahia a disputé plus d'une centaine de matches en Liga pour une quinzaine de buts. Il est certes rarement titulaire, comme cette saison, avec 7 places dans le 11 de départ en 20 apparitions (des statistiques agrémentées de 2 but et 3 passes décisives). Mais celui qui peut aussi bien évoluer en tant que milieu offensif ou ailier a le mérite d'être régulier.

Une des révélations du Mondial U17 2015

En Angleterre, Samuel Chukwueze a en tout cas des fans. La presse britannique se fait régulièrement l'écho d'intérêts émanant de clubs comme Chelsea ou Liverpool.

Il faut dire que le joueur formé à la Diamond Academy n'était pas un inconnu avant de débarquer à Villarreal. En 2015, il avait remporté la Coupe du monde des moins de 17 ans avec Victor Osimhen. Ses 3 réalisations et 3 passes décisives avaient été en partie éclipsées par les 10 buts du Prix Marc-Vivien Foé 2020 et le titre de meilleur joueur de la compétition de Kelechi Nwakali.

Souvent comparé à Arjen Robben

En 2019, le gaucher figurait également parmi les dix finalistes du Trophée Kopa, prix récompensant le meilleur footballeur âgé de moins de 21 ans, aux côtés du Portugais Joao Felix, du Brésilien Vinicius ou de l'Allemand Kai Havertz. Une distinction décernée en marge du Ballon d'Or France Football. On le compare alors au Néerlandais Arjen Robben pour ses dribbles, sa pointe de vitesse dévastatrice et sa volonté d'aller droit au but.

Depuis, l'Europe a davantage appris à connaître son nom, l'intéressé ayant remporté la Ligue Europa 2021 avec le " sous-marin jaune " (surnom de Villarreal). Et le gaucher s'apprête désormais à défier Liverpool ou Benfica pour la deuxième demi-finale de Ligue des champions de l'histoire de la formation ibère.

Un nouveau défi pour le " Super Eagle ". " Il a un talent qui vous submerge et que vous ne pouvez pas arrêter, comme une rivière ", avait prévenu son ancien coach chez les jeunes, Miguel Álvarez. A Villarreal, on espère en tout cas que Samuel Chukwueze fera aussi bien que son compatriote, Ikechukwu Uche, buteur régulier en Liga entre 2011 et 2015.