Burkina Faso: Rapport d'enquête drame d'Inata - Fayçal Nanéma exige sa publication

Jusqu'aujourd'hui, l'opinion ignore les tenants et les aboutissants du drame survenu le 14 novembre 2021 à Inata au nord du Burkina, dans le Soum, alors qu'une enquête avait été commanditée par le président déchu Roch Kaboré. Quelque trois mois après sa prise du pouvoir, le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) n'a toujours pas pipé mot de cette attaque ayant causé la mort de 53 personnes, dont 49 gendarmes. Ce silence sur cette affaire a conduit le Mouvement pour la démocratie et le vivre-ensemble (MDVE) à demander des comptes aux autorités.

Quelques jours après le drame d'Inata, le président d'alors, Roch Marc Christian Kaboré, a instruit l'inspection générale des armées de diligenter une enquête sur les dysfonctionnements à l'origine de cette barbarie, en vue de situer les responsabilités. Le rapport d'enquête lui a été transmis le 30 novembre 2021 par son ministre des Armées et des Anciens Combattants, le général Aimé Barthélemy Simporé.

Cependant, ledit rapport avait été rejeté par le chef de l'Etat, qui estimait que l'expertise n'établissait pas de façon claire les responsabilités. Il avait donc accordé un délai supplémentaire de 10 jours aux enquêteurs pour approfondir les recherches. A l'expiration du délai imparti, un nouveau rapport avait été remis au chef de l'Etat. Les hommes de médias ont beau user de subterfuges, ils n'ont pu découvrir ce qui avait été consigné dans ce rapport remis sous le manteau. Le secret sera entretenu jusqu'à la chute de Roch le 24 janvier 2022.

Les jours passent, mais les questions sur les dysfonctionnements ayant occasionné le drame demeurent. Le président du Mouvement pour la démocratie et le vivre-ensemble (MDVE), Fayçal Nanéma, a exprimé tout haut sa pensée au cours d'une conférence de presse où il a exigé la publication du rapport d'enquête sur cette tuerie. " On ne peut pas prendre des gens présumés coupables et les nommer. Le lieutenant-colonel William Combary a été nommé ou pas ? Pourtant, il avait écopé d'une suspension suite à l'enquête sur le drame d'Inata. Il a été nommé avant qu'une enquête soit ouverte devant un juge d'instruction. Cela veut dire quoi ?

Au lieu de commander des avions militaires, les nouvelles autorités commandent des avions civils. Le reste de l'argent, elles l'utilisent pour construire des bunkers, ça ne peut pas aller ", a-t-il déploré avant d'ajouter : " Vous dites que vous êtes militaires ; on ne vous a pas demandé de venir au pouvoir. Vous êtes venus parce que vous êtes capables. Au lieu de vous occuper de l'insécurité, vous êtes en train de fouiller les maisons pour savoir qui a fait quoi et qui a volé telle chose. Laissez ça. Nous, nous voulons vivre d'abord. C'est notre argent qu'on a volé. C'est l'argent du contribuable burkinabè. "

Avant de prendre congé de ses hôtes, le MDVE a demandé une liberté totale pour l'ancien président Roch Kaboré car selon lui, l'ancien locataire du palais de Kosyam n'est pas totalement libre de ses mouvements.