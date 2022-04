Cote d'Ivoire: Diaby Ibrahim (DG du Haut conseil) - " Le coût du transport à Abidjan n'a pas augmenté "

Le directeur général du Haut conseil sest rendu dans différentes gares dAbidjan, ce mercredi 13 avril 2022.

Le directeur général du Haut conseil du patronat des entreprises de transport routier, Diaby Ibrahim, a sillonné plusieurs lignes de la capitale économique ivoirienne, le mercredi 13 avril 2022. La visite de terrain a commencé par les lignes reliant le Zoo à plusieurs sous-quartiers de Cocody. Il sagit des axes Zoo-Attoban, Zoo-Terminus du bus 35, Zoo-7è Tranche, Zoo-Sococé. Sur ces différentes lignes, les chefs de gare et de ligne ont rassuré que le prix du transport n'a pas changé. Une information confirmée par de nombreux usagers rencontrés sur place. " Les tarifs n'ont pas été augmenté ", ont affirmé les clients des taxis communaux.

Autre lieu, même réalité:

A Adjamé-Liberté, les usagers des mini-cars communément appelés Gbaka sont formels. " Sur les différentes lignes, le prix pratiqué reste le même, depuis plusieurs mois. Les Gbaka nont pas augmenté leur prix ", souligne Jean B., qui était dans un mini-car desservant la ligne Adjamé-Yopougon Palais. Dans la plus grande commune de Côte d'Ivoire, Yopougon, le coût du transport n'a pas non plus pris l'ascenseur.

A la fin de cette visite de terrain, Diaby Ibrahim, a mis en évidence sa joie. " Globalement nous sommes satisfaits ", déclare-t-il. Puis de rappeler quà la suite de laugmentation du prix du Super, le 1er avril 2022, le ministre des Transports, Amadou Koné, a initié plusieurs rencontres avec les acteurs du transport routier. " Lors des différentes rencontres avec les services du ministère des Transports, ceux-ci nous ont demandé dinvestir le terrain afin que certains acteurs ne profitent pas de la hausse du prix du Super qui est passé de 635 F à 695 F, soit une augmentation de 60 F, pour augmenter les tarifs de transport. Dans ce sens, la direction générale du Haut conseil a, à son tour, organisé différentes réunions avec ses chefs de gares et de lignes pour les instruire à faire respecter les tarifs sur le terrain. Après ces étapes, il était opportun que nous nous déplacions sur le terrain pour nous enquérir de la réalité. Cest que nous avons fait ce jour et nous saluons tous les acteurs, transporteurs et conducteurs pour leur volonté de suivre les recommandations du gouvernement ", se félicite le DG du Haut conseil.

Par ailleurs, Diaby Ibrahim tout en remerciant le gouvernement davoir subventionné le gasoil en avril pour un coût de 64 milliards F CFA, a fait savoir cependant que certains transporteurs et conducteurs ont relevé le fait que de plus en plus des taxis ont un moteur utilisant du Super. Ce qui accroît leurs charges, dans le contexte actuel. Il a toutefois conseillé à ceux qui sont dans ce cas, de continuer à appliquer les anciens prix, tout en leur promettant quun groupe de travail sera mis sur pied, dans les prochains jours afin dévaluer les pertes et les soumettre au gouvernement. " Soyez patients et suivons les instructions. " Nous travaillerons à ce que les acteurs ne perdent pas " a-t-il lancé à leur endroit. Diaby Ibrahim a enfin lancé un appel aux populations à saisir les responsables du Haut conseil en cas de tout abus sur le terrain.