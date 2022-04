Cote d'Ivoire: Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire - L'auteur du best-seller " Winners " partage son expérience

Le ministre de la communication, des médias et de la francophonie à rehausser de sa présence la conférence inaugurale d'Alastair Campbell.

Sur invitation de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire (Inadci), dirigé par Zunon-Kipré, L'auteur écossais du best-seller " Winners ", Alastair John Campbell, a séjournée les 5, 7 et 8 avril sur les bords de la lagune ébrié. A cette occasion, qui se situait dans le cadre de la politique "Performance class", (ateliers de renforcements de capacités), l'auteur, par ailleurs ex conseiller en communication, stratégie, et leadership du premier ministre britannique Tony Blair, leader du parti travailliste dont il est le porte-parole, a animé une série de conférences. Au nombre des participants figuraient des dirigeants d'entreprises, notamment Georges N'Dia de la Sib, Martine Coffie Studer de Bolloré, Mohamed El Ghazi Dg de la Sib, Berté Aboudramane Dg de la Cgrae, Maitre Michel Brizoua Bi, Aguié Germain Pca de la Banque populaire de Côte d'Ivoire, Dr Aboa Gustave.

Le ministre de la communication, des médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, présent à la conférence inaugurale n'a pas caché sa satisfaction de voir dans la posture d'apprenants des Dg et Pca ayant effectué de solides études théoriques et souvent riches d'expériences sur le terrain, demeurés encore assoiffés de savoir et de savoir-faire. Il a au cours de son intervention mis l'accent sur un des défis de ce monde : " Il s'agit de la démocratisation des réseaux sociaux qui nous imposent de nouveaux challenges : comment distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux.

La course au buzz est un défi pour le politique et pour le chef d'entreprise également qui se doivent de s'entourer d'agents embarqués dans leur vision au point d'en vendre une image valorisante. En Afrique ce défi des réseaux sociaux est un facteur d'équilibre et de cohésion social ", a indiqué le ministre Amadou Coulibaly qui a salué l'initiative de Zunon Kipré, " une fidèle du président Ouattara dont elle a été la proche collaboratrice à la Bceao, avant de le rejoindre dans son combat pour le redressement des sociétés d'Etat notamment la Cnps qu'elle a remis sur les rails en sa qualité de Pdg, avant aussi de jouer un rôle toujours discret mais important en tant que sénatrice ". Lors de ces ateliers, le conférencier a clarifié et mis en exergue les notions d'objectif, de stratégie et de tactique. Il a aussi souligné en substance, l'idée et l'importance d'équipe dans le management. Il est revenu sur les acteurs de son livre notamment l'entraineur José Mourinho qui refuse la défaite. " Il ne faut jamais s'excuser de vouloir gagner absolument. Ceci est valable aussi bien pour le sport, en politique, qu'en entreprise ", dira-t-il.

Pour boucler son séjour ivoirien, l'auteur écossais a rendu visite aux étudiants de l'Université internationale de Grand-Bassam, partenaire de l'Inadci. Il avait à ses côtés l'artiste chanteur John Kiffyz qui a insisté sur la notion de travail, emboitant ainsi le pas à Alastair John Campbell.