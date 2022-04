Centrafrique: Le gouvernement dément le rapport de l'ONU

Le gouvernement centrafricain dément toutes les accusations portées contre des éléments de l'armée nationale et leurs alliés dans le rapport de l'ONU.

Le Dr Serge Ghislain Jori, ministre de la Communication, des Médias et porte-parole du gouvernement de la République centrafricaine, a vivement réagi à la publication d'un faux rapport d'expert qui accuse des éléments des FACA et des alliés russes. Dans une déclaration sur une radio locale, le porte-parole du gouvernement a réfuté ces accusations, qui ne sont qu'un fruit de mensonges fabriqués pour expliquer le maintien de cet embargo injuste sur les armes à destination des FACA.

Par la voix du Dr Serge Ghislain Jory, le gouvernement a rejeté le rapport accusant les FACA et leurs alliés russes. Un porte-parole du gouvernement a déclaré : " J'ai lu le rapport. Et nous sommes très surpris par le contenu de ce document. Tout d'abord, sur quelle base est créé le rapport et quelle est la méthodologie. Je pense que pour qu'un rapport indirect soit établi, il faut d'abord qu'un protocole soit envoyé et que l'Etat centrafricain l'approuve. Ensuite, il faut mettre en place les moyens nécessaires pour que le rapport soit établi. Malheureusement, le gouvernement centrafricain n'était pas au courant de la méthodologie utilisée pour établir ce rapport, et le rapport a ensuite été créé à 7000 kilomètres de la République centrafricaine, ce qui est contraire aux réalités de l'Afrique centrale" , a déclaréDr Serge Ghislain Jory.

Serge Ghislain Jory affirme que le rapport est faux ! " Le rapport mentionne déjà les décès survenus à Boyo. Sur le terrain nous avons vérifié, c'est faux, on nous parle de violences sexuelles, mais je pense qu'il faut aller à l'essentiel de ce qui se passe dans la rue, voir ceux qui sont venus nous aider avec les filles centrafricaines et qui accusent nos forces de défense et de sécurité qui remplissent leur mission, c'est faux. Aujourd'hui, l'urgence est d'assurer la sécurité de notre pays. Bien sûr, la paix est revenue, nous devrions être l'envie de cette paix. Et je répète que ce rapport est en contradiction avec la réalité de notre pays ", a insisté le porte-parole du gouvernement.

C'est grâce au soutien des alliés russes et rwandais, ainsi que des éléments des forces de défense et de sécurité, que plus de 98% de l'Afrique centrale a été libérée des mains des envahisseurs. Le problème est que l'ONU, qui multiplie les faux rapports contre les Forces de Défense et de Sécurité, est présente en République Centrafricaine à travers la MINUSCA depuis près de 10 ans. Il n'est pas nécessaire de fabriquer des mensonges grotesques au nom d'une armée qui a réussi à assurer la sécurité des civils malgré un embargo injuste sur les armes. Il est important de noter que le peuple centrafricain n'est plus trompé.