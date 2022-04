Sénégal: Un milliard de francs pour promouvoir l'entreprenariat féminin

Dakar — L'initiative "Women's investment club" Sénégal (WIC) des femmes entrepreneures a signé un accord de partenariat d'un montant d'un milliard de francs CFA avec la banque Ecobank, en vue de favoriser l'entrepreneuriat féminin au Sénégal.

La remise symbolique du chèque a eu mercredi, en présence du directeur général d'Ecobank, Sahid Yallou, et de la directrice exécutive de WIC Capital Sénégal, Evelyne Dioh Simpa. Ce partenariat financier portant sur un milliard de francs CFA s'inscrit dans le cadre du programme "Ellever", destiné à soutenir les initiatives féminines œuvrant en faveur de l'indépendance financière des femmes en leur facilitant un accès à des instruments financiers jugés modernes et adaptés. "Le Sénégal dispose d'un tissu entrepreneurial particulièrement développé et dynamique, néanmoins, l'accès au financement constitue l'un des principaux freins à leur croissance. C'est ainsi que ce programme vient soutenir les femmes entrepreneures et les cheffes d'entreprises", a expliqué M. Yallou. Selon lui, l'entreprenariat féminin présente d'importantes opportunités, mais la capacité de la femme n'est pas suffisamment exploitée.

"L'approche que nous avons retenue est d'aller vers des partenariats, pour être sûrs que nous nous adressons à la bonne cible et les bonnes problématiques". Il déclare placer "beaucoup d'espoir" dans ce partenariat qui, selon lui, "nous permettra d'être plus pertinents pour ce que nous voulons faire pour l'écosystème de la femme entrepreneure". Evelyne Dioh Simpa estime que ce partenariat va permettre de mutualiser efforts et ressources pour faire bénéficier davantage et plus efficacement aux PME dirigées par des femmes, des appuis financiers nécessaires à leur croissance. Elle considère que "ce partenariat vient donc à point nommé pour les femmes entrepreneurs". WIC Capital est un fonds d'investissement de 11 milliards de francs CFA, qui investit en fonds propres dans des entreprises dirigées par des femmes au Sénégal et en Côte d'Ivoire.