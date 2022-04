Sénégal: Iles du Saloum - L'ASPT salue la contribution "inestimable" de Fatou Mané, la reine de Sipo, au tourisme local

Fatick — L'Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) a rendu hommage à Fatou Mané, la reine du village insulaire de Sipo, dans l'arrondissement de Toubacouta (ouest), en louant sa contribution "inestimable" au tourisme local.

Fatou Mané est décédée dans la nuit de mardi à mercredi à son domicile, à l'âge de 105 ans, a appris l'APS de plusieurs sources locales. Elle a été inhumée près de sa cour royale en présence du sous-préfet de Toubacouta, Ahmet Saicko Ly, du maire de Toubacouta, Pape Saydou Diancko, de plusieurs acteurs culturels et professionnels du tourisme. Des habitants des villages de l'arrondissement de Toubacouta ont pris part à ses obsèques organisées dans la plus grande sobriété. L'ASPT, très active dans les îles du Saloum, témoigne que "des touristes du monde entier vouent à cette grande dame un amour profond, car elle a su distribuer, tout au long de sa vie, sa joie de vivre et ses prières à tous les visiteurs".

Dans une note publiée en guise d'hommage à la défunte, l'Agence sénégalaise de promotion touristique estime que la "disparition de la reine du village insulaire de Sipo est une grande perte pour la destination Sénégal dont elle a toujours été (... ) une icône". "Grâce à elle, l'île de Sipo a tiré profit du tourisme solidaire, avec des lots de nourriture, de fournitures scolaires et d'innombrables cadeaux que les touristes du monde entier faisaient parvenir au village", ajoute l'ASPT. "Dotée de pouvoirs mystiques, elle fut, pour sa communauté, la gardienne du bois sacré, la responsable des prières de la communauté niominka et la guérisseuse de toutes les femmes du village de Sipo", lit-on dans le texte. Fatou Mané était le "pont" reliant les trois communautés cohabitant pacifiquement dans l'île de Sipo, les Mandingues, les Diolas et les Sérères, selon l'ASPT.

L'agence touristique rappelle qu'un hommage lui a été rendu de son vivant, en juillet dernier, pour le "rôle fondamental" qu'elle a joué dans la promotion du tourisme dans les îles du Saloum. Selon l'ASPT, l'espace dédié à l'accueil des hôtes de la reine avait été réaménagé pour lui permettre de recevoir ses visiteurs "dans de meilleures conditions". L'Agence sénégalaise de promotion touristique déclare avoir appris avec "beaucoup de tristesse et de compassion" le décès de Fatou Mané. "C'est avec beaucoup de consternation que nous avons appris la nouvelle de sa disparition. La reine de Sipo était un monument culturel pour les populations de l'arrondissement de Toubacouta, celles de Sipo notamment", a témoigné le sous-préfet de Toubacouta. Le conservateur du centre d'interprétation de Toubacouta, Mahécor Diouf, estime que la disparition de Fatou Mané est "une grosse perte pour le delta du Saloum".