Afrique: Un universitaire met les pays africains en garde contre "le piège de la compétition"

Dakar — L'historien béninois Amzat Boukari-Yabara a insisté, mercredi, à Dakar, sur la nécessité pour les pays africains d'être solidaires les uns envers les autres au lieu de continuer à perpétuer "le piège de la compétition".

"Les pays africains doivent basculer dans des logiques de solidarité, au lieu de continuer à perpétuer le piège des logiques de compétition", a prôné M. Boukari-Yabara, "Panafricanisme officiel et panafricanisme populaire : quelles sont les priorités pour l'Afrique ?" est le thème de la conférence que donnait l'universitaire béninois à la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation (FASTEF). Cette rencontre scientifique était organisée par le département d'histoire et de géographie de la FASTEF. La solidarité devrait permettre aux pays d'Afrique d'avoir des "ministères mutualisés", qui faciliteraient l'assistance des Etats dotés d'un système d'enseignement universitaire performant en faveur des moins nantis dans ce domaine, selon Amzat Boukari-Yabara, auteur du livre "Africa Unité ! Une histoire du panafricanisme" (2014). L'entraide universitaire serait alors le socle de la "diplomatie académique", a-t-il laissé entendre. Il a préconisé un "panafricanisme par la base", qui "serait plus efficace (... ) que le panafricanisme au sommet, lequel est très souvent handicapé par des logiques politiques".

Dans les villes de certains pays développés se tiennent des dizaines de conférences par jour, qui touchent directement ou indirectement l'Afrique, a signalé Boukari-Yabara. Il estime qu'"aucun pays africain n'a les ressources humaines suffisantes pour prendre part à ces rencontres". Mais avec la solidarité, "un diplomate sénégalais peut être amené à défendre les intérêts du Mozambique, un Egyptien, les intérêts du Nigeria, etc.", a-t-il proposé. Amzat Boukari-Yabara a insisté sur la nécessité pour les Africains de "maîtriser la géographie" humaine et physique du continent. Il suggère aux Africains de "repenser la géographie dans une perspective panafricaine", en vue d'une meilleure prise en charge "des enjeux climatiques, environnementaux et démographiques du moment". Le docteur en histoire africaine a aussi préconisé "une révolution sémantique", qui, à son avis, doit se matérialiser par le remplacement de la dette par l'autofinancement, du développement par l'orientation, et de la croissance par l'équilibre.