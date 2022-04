Bénin: Forte affluence à l'exposition présentant les 26 œuvres restituées par la France

Au Bénin, il faut faire la queue pour voir l'exposition des 26 œuvres du royaume d'Abomey restituées par la France : plus de 67 000 visiteurs se sont déplacés depuis l'ouverture le 20 février. Les trônes, les statues, la tunique d'amazone sont présentés dans une aile du palais présidentiel à Cotonou, transformée en musée et exceptionnellement ouverte au public. Cet événement se double d'une exposition d'art contemporain, avec une centaine de créations d'artistes béninois.

C'est en fon, une des langues du Bénin, qu'un guide présente la statue du roi Guézo à des vendeuses des marchés de Cotonou regroupées devant la vitrine. Invitées, elles sont une centaine, pour voir de leurs propres yeux ces pièces dont on a tant parlé. Parmi elles, Nan Guézo, de la famille royale d'Abomey : " Maintenant, on est sûrs que les [œuvres] sont arrivées. Pour dire la vérité, c'est la joie pour moi. Tout ce qui est là maintenant, c'est pour les Béninois ", se réjouit-elle.

Les visiteurs viennent de tout le pays. Comme ces élèves d'une école privée de Porto Novo, dont les parents ont cotisé pour payer le bus. Pour Issa Elegbede, l'un des enseignants, la démarche est essentielle : " en classe, explique-t-il, on leur apprend cela, mais ils n'y ont pas accès de visu. C'est notre devoir de les conduire ici, afin qu'ils soient au contact de l'Histoire. "

Des Béninois de la diaspora organisent même leur séjour au pays pour l'exposition. Christian Adjamonsi vit avec sa famille dans l'ouest de la France : " Tout a été fait exprès pour qu'on vienne visiter. On ne peut pas la rater, c'est une occasion unique ", affirme-t-il.

" Il y avait vraiment un manque, une soif, une attente "

Car en plus des 26 œuvres, l'exposition d'art contemporain, aménagée comme dans les plus grandes galeries, suscite également l'engouement. Astrid Akoudawa, jeune entrepreneuse, se photographie devant les créations. " Je ne m'attendais pas à voir de telles merveilles, s'exclame la jeune femme. Si j'étais ailleurs et qu'on me disait que c'était au Bénin, je ne l'aurais pas cru. Je vais encore revenir. "

Alain Godonou, spécialiste du patrimoine, et responsable du programme musée à l'Agence nationale de promotion des Patrimoines et du Tourisme, donne les raisons de ce succès : " l'exposition des Trésors royaux étaient attendue, analyse-t-il. Il y a eu beaucoup d'intérêt politique et médiatique. Quand on les a exposés, on a senti qu'il y avait une véritable attente. Cela a été comme une délivrance populaire et chacun veut regarder de ses yeux, presque toucher de ses mains. Là, on vient en groupe, ou quand on vient en famille, c'est plutôt la grande famille, le clan en quelque sorte. Il y a toute sorte de groupes, des associations diverses et variées, des groupes d'entreprise... Nous avons reçu jusqu'à 200 ou 300 personnes, ce qui pose par ailleurs des problèmes de gestion de flux. Il y avait vraiment un manque, une soif, une attente de venir redécouvrir ce patrimoine et peut être quelque chose de plus profond encore, qui était de découvrir ce que nous étions. "

L'exposition doit durer jusqu'au 22 mai 2022.