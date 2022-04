Algérie: Sûreté d'Alger - Plus de 8 kg de cannabis saisis en mars dernier

Alger — Les services de la sûreté de wilaya d'Alger représentés par le service de wilaya de la police judiciaire ont saisi, en mars dernier, plus de 8 kg de cannabis et arrêté 357 individus impliqués dans des affaires de port d'armes blanches prohibées, a indiqué, mercredi, un communiqué de ces Services.

Dans le cadre de la lutte contre les différents types de crimes et la protection des citoyens et de leurs biens en milieu urbain, à travers la garantie de la sécurité et la lutte contre les bandes de quartiers, les services de la sûreté de wilaya d'Alger représentés par le service de wilaya de la police judiciaire ont mené, en mars dernier, des descentes et sorties de terrain qui ont permis l'arrestation de 357 individus impliqués dans des affaires de port d'armes blanches prohibées avec la saisie de 8,327 kg de cannabis et 34678 comprimés psychotropes, 119 g de cocaïne et 501 g d'opium, ajoute le communiqué.

Les investigations ont commencé sur la bases des données fournies par la victime qui avait déposé une plainte auprès des services de la brigade de la police judiciaire, dénonçant l'escroquerie d'un montant de 11000000 DA et 350 g d'or par un ressortissant étranger qui a été arrêté après filature, précise le communiqué.

Il s'est avéré par la suite que l'accusé est un membre des réseaux africains activant sur le sol national qui s'adonnent à l'escroquerie et travaillent en parfaite coordination pour faire tomber les victimes au piège du gain rapide.

Après finalisation des procédures légales, l'accusé a été présenté devant le parquet territorialement compétent, conclut le document.