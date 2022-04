Algérie: L'APN prend part aux travaux du Forum parlementaire mondial virtuel 2022

Alger — L'Assemblée populaire nationale (APN) a pris part, mercredi, aux travaux du Forum parlementaire mondial virtuel 2022 en vue d'examiner les moyens de prévention contre les maladies et le rôle des parlementaires dans cette opération, indique un communiqué de l'APN.

"Le vice président de l'APN, Salim Merah, et les députés, Brahmia Rafik et Hamidi Youcef, ont pris part, via visioconférence, aux travaux du Forum parlementaire mondial virtuel 2022", lit-on dans le communiqué.

Selon la même source, "cette table ronde a réuni les membres du groupe de la Convention mondiale sur la santé publique, du Forum international sur la santé mondiale, du réseau parlementaire sur la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), du réseau parlementaire mondial et du Fonds mondial pour examiner les moyens de prévention contre les maladies et le rôle des parlementaires dans cette opération".