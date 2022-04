Afrique: CAN 2023 - Le Congo sera fixé sur son sort le 19 avril

Placés dans le chapeau 2, les Diables rouges connaîtront leurs adversaires du groupe le 19 avril, à l'issue du tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN) qui se disputera en juin 2023 en Côte d'Ivoire.

La Confédération africaine de football a logé quarante-huit sélections dans quatre chapeaux, suivant le classement officiel de la Fédération internationale de football association (Fifa) publié le 31 mars dernier. Le tirage au sort placera les équipes engagées dans douze poules de quatre chacune, issues des chapeaux différents. Seuls les deux premiers des onze groupes où n'évolue pas le pays organisateur seront qualifiés pour la phase finale. Dans le douzième groupe, la Côte d'Ivoire, pays organisateur, est qualifié d'office et le dernier ticket dans cette poule se disputera entre les trois autres concurrents.

Le Congo qui n'a plus participé à une CAN depuis 2015 compose le chapeau 2 avec l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, la Guinée, le Gabon, le Bénin, l'Ouganda, la Zambie, la Guinée équatoriale, Madagascar, le Kenya et la Sierra Léone. Les Diables rouges partageront le même groupe soit avec le Sénégal, le Maroc, le Nigeria, l'Egypte, la Tunisie, le Cameroun, l'Algérie, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Ghana et la République démocratique du Congo logés dans le chapeau 1.

Le chapeau 3 regroupe la Namibie, la Mauritanie, la Guinée-Bissau, le Niger, la Libye, le Mozambique, le Malawi, le Togo, le Zimbabwe, la Gambie, l'Angola et les Comores. Le chapeau 4 comprend la Tanzanie, la Centrafrique, le Soudan, le Rwanda, le Burundi, l'Ethiopie, l'Eswatini, le Lesotho, le Botswana, le Liberia, le Soudan du Sud et le São Tomé-et-Principe.

Lors du tirage, la première boule du chapeau 4 sera la quatrième équipe du groupe A. Cette procédure sera répétée pour les autres équipes de ce chapeau, lesquelles seront respectivement les quatrièmes équipes des groupes B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. La procédure sera la même pour les chapeaux 3, 2 et 1.

" Si la suspension du Kenya et du Zimbabwe de toute activité footballistique par la Fifa n'est pas levée deux semaines avant la première journée des éliminatoires, les deux associations seront considérées comme perdantes et éliminées de la compétition. Par conséquent, leurs groupes seront composés de trois équipes. La première et la deuxième équipe de ces groupes seront qualifiées pour le tournoi final ", a-t-on appris.