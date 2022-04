Afrique: La Directrice Générale du FMI salue la création du fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité afin d'aider les pays vulnérables à relever les défis à plus long terme

document

Washington. Aujourd'hui, la Directrice Générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a fait la déclaration suivante :

" Je suis ravie d'annoncer que le conseil d'administration du FMI a approuvé aujourd'hui la création du nouveau fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité (fonds fiduciaire RD) qui sera officiellement mis en œuvre le 1er mai 2022. Ce fonds fiduciaire a pour vocation d'aider les pays à revenu faible et les pays à revenu intermédiaire vulnérables à relever les défis structurels à plus long terme qui présentent des risques macroéconomiques, tels que le changement climatique et les pandémies.

" Alors que le monde est aux prises avec une succession de chocs d'envergure mondiale, nous ne devons pas perdre de vue les mesures fondamentales qui s'imposent aujourd'hui pour assurer une résilience et une durabilité plus pérennes ; ce n'est qu'en coopérant que nous y parviendrons.

Le fonds fiduciaire RD permettra d'amplifier l'incidence de l'allocation de DTS d'un montant de 650 milliards de dollars réalisée l'année dernière, en réorientant les ressources de pays économiquement plus solides vers des pays dont les besoins sont les plus importants. L'objectif est de constituer un fonds d'au moins 45 milliards de dollars.

" Le fonds fiduciaire RD sera le troisième pilier des mécanismes de prêts du FMI, en plus du compte des ressources générales et du fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance . Le fonds fiduciaire RD fournira un appui stratégique ainsi qu'un financement abordable et à plus long terme (avec une échéance de 20 ans et un délai de grâce de 10½ ans) pour aider à accroître la résilience des pays face aux risques à long terme qui pèsent sur la stabilité de la balance des paiements. Environ trois quarts des pays membres du FMI seront admissibles au financement du fonds fiduciaire RD, dont les membres à faible revenu ainsi que la plupart des pays à revenu intermédiaire et l'ensemble des petits pays en développement.

" Le fonds fiduciaire RD est le résultat d'un travail assidu avec nos pays membres et d'autres parties prenantes pour concilier les besoins aussi bien des contributeurs que des emprunteurs potentiels. Les réformes appuyées par ce fonds fiduciaire sont également destinées à catalyser des financements accrus de la part du secteur privé, des bailleurs de fonds et des institutions financières internationales. L'étroite collaboration avec la Banque mondiale et d'autres institutions financières internationales sera essentielle pour garantir la réussite du fonds fiduciaire RD.

" Nos pays membres nous avaient exhortés à élargir notre gamme de prêts afin de répondre au besoin croissant de renforcer aujourd'hui la résilience et la durabilité pour atténuer les risques économiques futurs. Aujourd'hui, nos pays membres ont répondu à cet appel à l'unisson. "