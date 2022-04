Maroc: Première rencontre annuelle des personnes en situation de handicap à Al-Qods sous l'égide de l'Agence Bayt Mal Al-Qods

Al — Qods occupé - La 1ere rencontre annuelle des personnes en situation de handicap a été organisée mardi à Al-Qods avec le soutien et le parrainage de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

Lors de cet événement organisé par l'Association arabe des personnes en situation de handicap à Al-Qods et marqué par la présence de représentants et de membres d'associations maqdissies intéressées par les personnes en situation de handicap, sous le signe "Nous veillons sur Al-Qods avec détermination", l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a fait don d'un important lot d'équipements biomédicaux, composé de chaises roulantes, d'équipements légers pour les personnes souffrant de troubles de surdité et d'aphasie, ainsi que des montres intelligentes permettant de faciliter la lecture et l'écriture.

L'Agence a annoncé lors de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de son programme dédié à l'assistance humanitaire et sociale lancé depuis le début du mois de Ramadan, la désignation du 12 avril de chaque année comme date pour la tenue de la rencontre annuelle des personnes en situation de handicap.

Le Directeur en charge de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a relevé que le choix du 12 avril pour la tenue de cette rencontre reflète la volonté commune de consacrer le caractère social et humain des programmes de l'Agence mis en oeuvre à Al-Qods, sous les Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods.

Dans une allocution lue en son nom par le Coordinateur des programmes et des projets de l'Agence à Al-Qods, Ismail Al-Ramli, M. Salem Cherkaoui a relevé qu'il est du devoir de l'Agence d'apporter, dans la mesure du possible, l'aide nécessaire à cette frange de la société et lui permettre de bénéficier de l'ensemble de ses droits, dont le droit à l'éducation, à la Santé, au travail et à la mobilité.

De son côté, le président de l'Association arabe des personnes en situation de handicap, Mustapha Abou Zahra, a exprimé ses remerciements et sa gratitude à SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, pour l'appui de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif à cette rencontre annuelle et le soutien apporté aux personnes en situation de handicap.

Il a, de même, salué les initiatives de l'Agence Bayt Mal Al-Qods dans la Ville Sainte, ainsi que sa nouvelle dynamique en matière d'accompagnement de l'ensemble des Maqdissis, exprimant son aspiration à davantage de coopération étroite avec l'Agence.

Depuis le début du mois béni de Ramadan, l'Agence Bayt Mal Al-Qods a lancé une campagne d'assistance sociale et humanitaire comprenant un programme d'aide alimentaire qui a déjà bénéficié à 400 familles nécessiteuses, un programme d'animation culturelle avec la participation des centres culturels de la ville sainte, à savoir "Yabus " et " Le Théâtre National Palestinien", et un programme d'animation communautaire avec des associations locales en plus de la rencontre annuelle des personnes en situation de handicap et des personnes aux besoins spécifiques.