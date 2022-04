Algérie: Marchés de proximité - La dorade et la tilapia vendus à des prix raisonnables à Alger

Alger — Près de 8 tonnes de dorade et de tilapia rouge ont été vendues à Alger depuis le début du mois de Ramadhan à des prix "raisonnables", adaptés au pouvoir d'achat des citoyens, ce qui a contribué à la baisse des prix du poisson de manière générale et à la lutte contre la spéculation, a affirmé mercredi le directeur général de la Chambre algérienne de la pêche et de l'aquaculture (CAPA), Lyes Mustapha.

Lors d'une conférence de presse tenue au niveau du marché de proximité spécial Ramadhan à la place des martyrs, le plus important point de vente de la dorade et du tilapia rouge, M. Lyes a affirmé que la quantité de dorade commercialisée depuis le début du mois de Ramadhan est estimée à 3 tonnes et 400 kg, contre 4 tonnes et 500 kg de tilapia rouge.

Il a cité pour preuve "le rush enregistré sur les points de vente à travers les différentes communes pour l'achat du poisson à des prix très abordables".

L'opération se poursuit durant ce mois au niveau des points de vente de ces poissons d'élevage à l'image de la Place des martyrs, El Harrach, Draria et Hussein Dey, a ajouté le responsable, faisant état d'ouverture d'autres points de vente au niveau des pêcheries du territoire national. La daurade est mise en vente à des prix allant de 900 à 1000 DA/ Kg alors que le tilapia est à 500 DA.

Plusieurs points de vente sont ouverts à Oran, Tipaza, Sidi Belabbes, Relizane, Ain Defla et autres, a indiqué le responsable qui a salué l'adhésion des producteurs et des propriétaires des fermes aquacoles ayant grandement contribué à la réussite de cette opération. La production annuelle d'aquaculture s'élève à 5000 tonnes/année, a-t-il rappelé.

Nombre de projets aquacoles sont entrés en service dernièrement à Skikda, Tlemcen et Boumerdes qui permettront de booster la production, a mis en avant M. Lyes, rappelant la stratégie mise en place par le ministère de la Pêche visant la production de 50.000 tonnes annuellement.

Répondant à une question sur le renouvellement des structures de la CAPA, M. Mesaitfa a souligné que la chambre a plusieurs priorités dont la promotion des activités relatives à l'aquaculture, l'encouragement des investissements et l'accompagnement des jeunes à travers les dispositifs "ANADE" et "ANGEM" notamment en matière d'élevage de Tilapia.