Gabon: Transmed Gabon - De nouveaux services de consultations spécialisées pour les patients

Transmed Gabon a officiellement lancé son nouveau service, ce 13 avril 2022 à son siège situé au quartier Louis de Libreville. C'est celui des services de consultations spécialisées. Plusieurs de ses partenaires ont répondu présent à la cérémonie qui leur a permis de visiter les différentes salles de consultation.

C'est la première structure d'assistance médicale à domicile au Gabon. Transmed a été créée et débuté ses activités en avril 2020. Cette structure était principalement axée jusqu'à ce jour sur la médecine d'urgence et le transport médicalisé et ne disposait pas d'un service de médecine moderne spécialisée.

C'est au regard de ce manquement dont avait besoin les patients que les responsables ont décidé d'ouvrir ce nouveau service afin non seulement d'élargir l'offre de soins de santé, mais aussi d'être davantage plus proche des populations en leur offrant des prestations de soins de santé de qualité.

Martin Enzegne dit être satisfait des prestations qu'offre Transmed Gabon,dont il est le Responsable Marketing. " Comme un enfant qui commence à faire ses premiers pas, nous réalisons un bilan satisfaisant".

Invitée pour la circonstance, Madlyne Mikala, représentant la Sing, a elle aussi, dit être satisfaite de ce nouveau service de consultations médicales spécialisées "C'est nous qui avons accompagné Transmed à matérialiser cette idée. Nous l'avons accompagnée sur le développement de la stratégie au travers d'un business plan qui a été élaboré. Nous sommes ravis de voir que Transmed a pu diversifier ses activités et qu'il y a une structure pour accueillir les patients"

Il faut préciser que Transmed devient une clinique repartie en deux branches à savoir : - Clinique mobile, assurant une permanence de soins 8h/20h à travers principalement : la visite médicale à domicile, la consultation à domicile, les soins infirmiers à domicile, l'hospitalisation à domicile, l'ambulance et les véhicules sanitaires légers ; - Clinique médicale : consultations médicales spécialisée (pédiatrie, gynécologie, cardiologie, échographie) et laboratoire d'analyse médicale.

L'on note à toute fin utile que Transmed Gabon, c'est près de 4257 interventions au cours e ces deux dernières années, en majorité les femmes, 49%, les hommes 35% et 16% pour les enfants Et soucieuse d'offrir en permanence des prestations de soins de santé de qualité, Transmed Gabon, selon ses responsables, souhaite par cette nouvelle offre, être plus proche de la population et contribuer à l'amélioration du cadre sanitaire gabonais.