Afrique: Ligue des champions (1/4 finale aller) - CR Belouizdad-WA Casablanca, ES Sétif-ES Tunis: les Algériens pour une option

ALGER -L'ES Sétif et le CR Belouizdad, engagés en quarts de finale de la Ligue des champions livreront deux chauds derby maghrébins au stade du 5-juillet (Alger), respectivement face à l'ES Tunis (vendredi 22h00) et contre le Wydad de Casablanca (samedi 22h00), avec l'ambition de prendre une option sur la qualification avant la seconde manche.

L'Entente sétifienne, ayant terminé la phase de poules à la 2è place de son groupe (D), aura la lourde tache d'affronter une grosse cylindrée africaine, plusieurs fois vainqueurs de la compétition, et qui a terminé à la première place de son groupe (C) avec 14 points, devant le CRB (11 points).

La mission ne sera pas aisée pour le représentant algérien qui semble mal en point, ces dernières semaines, lui qui reste sur deux défaites en championnat de Ligue 1, avant de renouer mardi soir avec le succès face au MC Alger (2-1) pour le compte de la 25e journée du championnat. Des difficultés qui se sont accentuées avec le départ de l'ex entraineur, Nabil Kouki.

Néanmoins, la formation sétifienne, une habituée des compétitions continentales et ancienne détentrice du titre de champion d'Afrique, espère confirmer face à l'ES Tunis. Pour cela, ses joueurs doivent sortir le grand jeu et savoir gérer le match .

En face, l'adversaire tunisien ne viendra pas en victime expiatoire, lui qui a le vent en poupe, en témoigne sa bonne santé en championnat de Tunisie où l'EST a assuré sa qualification aux Play-offs à la faveur de son large succès à domicile devant l'US Tataouine (3-0) le week-end dernier.

Les hommes de Radhi Jaïdi se sont imposés grâce à un doublé de Mohamed Ali Ben Hammouda (15 et 51) et un autre but de Raed Fedaa (86) leur permettant de conforter leur leadership avec 24 points et de décrocher le premier billet pour le prochain tour.

Face à l'ESS, Les joueurs de l'Espérance de Tunis dont plusieurs algériens fouleront à nouveau la pelouse du stade 5-juillet, où ils avaient précédemment affronté, en phase de poules, leurs homologues du CR Bélouizdad (0-0 à l'aller et victoire de l'EST à Tunis 2-1).

Le match aller ESS - EST sera dirigé par l'arbitre expérimenté Sud-africain Victor Gomez.

CR Bélouizdad: franchir le cap du WA Casablanca

Pour son deuxième quart de finale de suite dans cette prestigieuse compétition, le CRB entend cette fois-ci, passer le cap de son adversaire du jour, le Wydad de Casablanca, même si la mission est loin d'être une sinécure face à une solide formation, déjà détentrice de la Ligue des champions d'Afrique et qui dominé sa phase de poules. Lors de la précédente édition, le CRB avait été éliminé en quart de finale par l'ES Tunis, après une défaite aux tirs au but.

Lors de la phase poule, le CR Bélouizdad a terminé 2è de son groupe (C) avec 11 points, alors que le Widad de Casablanca a terminé leader du groupe D avec 15 points.

Le Chabab de Belouizdad, leader incontesté du championnat d'Algérie de Ligue 1, a réalisé une sacré performance mardi soir en allant damer le pion à son dauphin la JS Saoura (1-0) pour porter son avance à neuf points et deux matchs de plus à disputer.

De son côté, le Wydad de Casablanca a obtenu samedi dernier sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Trône, en battant le Chabab Mohammadia (SCCM) par 3 buts à 2, grâce à un doublé d'Ayman El Hassouni (30e et 67e) et Jalal Daoudi (82e).

Le match CR Belouizdad - Wydad Casablanca sera dirigé par l'arbitre Pacifique Ndabihawenimana du Burundi.

Les quarts de finale aller de la Ligue des champions d'Afrique sont prévus les 15 et 16 avril, tandis que les matchs retour doivent se jouer les 22 et 23 avril.