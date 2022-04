Togo: Présidence de la République, Assemblée nationale, Armée, Justice, CENI, ministères, élections... toutes " atypiques "

C'est l'amer constat que fait l'ex-député de l'opposition togolaise -PDP-, Targone Sambiri, aujourd'hui président du parti politique DSA -Démocrates Socialistes Africans.

" Aujourd'hui quand vous regardez le Togo, tout est atypique dans le pays : un Président atypique à la tête du pays, une Assemblée nationale atypique, une armée atypique, une justice atypique, une CENI atypique, des ministres atypiques, des élections atypiques ", relève-t-il, lui qui se sent plus encore dans " un monde extraterrestre ici -Togo, ndlr- " plutôt que dans un pays normal.

Pour information, ce constat amer, est dressé par Targone qui posait un regard sur la crise dans l'éducation au Togo et la gestion qui est faite par le gouvernement togolais. Il y voit en tout cas, une " fuite en avant " de l'exécutif. Et, poursuit-il, dans un ton dénonciateur, " si tu as des problèmes avec quelqu'un, s'il faut discuter, tu dois le faire avec la personne avec qui tu as les problèmes et non avec d'autres personnes. Au Togo ici, c'est curieux, tout est bizarre ".

Le responsable de la DMK regrette en tout cas que le gouvernement dribble les problèmes au lieu de les régler pour de bon.