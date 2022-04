Sénégal: Des kits alimentaires d'une valeur de 35 millions de francs CFA pour 1.700 familles nécessiteuses

Dakar — La Fondation Diyanet Vakfi du gouvernement turc a offert un don de kits alimentaires d'une valeur de 35 millions de francs CFA à quelque 1.700 familles sénégalaises, dans le cadre de son programme d'assistance dédié au ramadan.

"Au Sénégal, pas seulement à Dakar, 1.700 familles vont bénéficier de ce don d'une valeur de 35 millions de francs CFA offert par leurs frères de Turquie", a déclaré Ahmet Kavas, l'ambassadeur de la Turquie au Sénégal, lors de la cérémonie de distribution du don, à la mosquée As Salam, à Liberté 6 (Dakar).

Le don comprend du riz, de l'huile, du sucre, des tomates et des dattes destinés à des familles sénégalaises nécessiteuses. Ahmet Kavas a annoncé, par ailleurs, que "six forages dotés d'un système automatique d'énergie solaire seront mis au service des communautés, pour faciliter la vie dans les villages". Selon lui, les Sénégalais ont l'habitude de s'entraider, notamment en période de ramadan, mais cette initiative de la Fondation Diyanet Vakfi "vient consolider les relations d'amitié et de fraternité" de la Turquie avec le Sénégal. "C'est pourquoi nous sommes heureux d'être là avec nos frères musulmans du Sénégal pour ce moment de partage humanitaire, mais également parce que le peuple sénégalais est un peuple exemplaire, pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier", a-t-il souligné.

Ahmet Kavas a rappelé que la Fondation Diyanet Vakfi est placée sous la tutelle du ministère des Affaires islamiques de Turquie. "C'est une organisation qui intervient dans plus d'une centaine de pays, notamment en Afrique, en Asie et en Europe orientale, et organise des sommets avec des chefs musulmans de tous ces continents", a-t-il souligné. Selon le secrétaire général du Forum islamique pour le développement et l'éducation au Sénégal, Seydou Ba, la distribution des kits alimentaires a commencé ce mercredi et se poursuivra à Dakar et dans le reste du pays, jusqu'à lundi prochain. Il a salué "cette belle initiative de la Fondation Diyanet Vakfi, qui a décidé d'aider 1.700 familles sénégalaises nécessiteuses pendant le ramadan". "Ce don de produits alimentaires riches et diversifiés est fait dans le cadre du partenariat entre [la fondation turque] et notre organisation islamique", a précisé M. Ba.