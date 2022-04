Sénégal: Marchands ambulants, établissements de santé, bétail - Les nouvelles mesures du chef de l'Etat

Dakar — Le président de la République a pris plusieurs mesures en vue de l'aménagement de parcours destinés au bétail, du recasement des marchands ambulants et de la modernisation des hôpitaux et centres de santé.

Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 13 avril, Macky Sall a demandé au ministre de l'Intérieur de "finaliser, dans chaque région, avec les autorités administratives déconcentrées, l'actualisation des parcours de bétail, au regard de l'urbanisation accélérée et des impératifs de préservation des cultures". Il a été demandé aussi au ministre de l'Elevage et des Productions animales d"'assurer l'efficacité de la politique de stabulation, avec l'augmentation significative des ressources allouées au fonds dédié (5 milliards de francs CFA) et l'intensification des cultures fourragères".

Concernant les marchands ambulants, le président de la République a appelé les ministres concernés à "travailler en étroite collaboration avec les maires et les associations officielles de marchands ambulants, afin de définir une stratégie de recasement des personnes recensées". Ces dernières doivent être installées "sur des sites sécurisés et fonctionnels, notamment à Dakar et dans les autres agglomérations du Sénégal". S'agissant de la modernisation des hôpitaux et des centres de santé, la consigne a été donnée au ministre concerné d"'intensifier le programme de dotation des structures sanitaires départementales, régionales et nationales d'équipements d'imagerie médicale de dernière génération". Le président de la République lui a demandé aussi de veiller à la maintenance adéquate du matériel et à son exploitation optimale, en vue de la satisfaction des patients et des personnels de santé. "Le chef de l'Etat invite également le ministre de la Santé à veiller à l'amélioration qualitative de l'accueil et de l'accompagnement professionnel des patients dans les structures sanitaires", ajoute le communiqué du Conseil des ministres.